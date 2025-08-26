Коррекционный рост рынка акций во вторник нивелировался вечерними распродажами

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Попытка рынка акций РФ подрасти во вторник за счет закрытия игроками коротких позиций нивелировалась вечером новыми распродажами из-за сохраняющейся геополитической неопределенности относительно сроков мирного урегулирования конфликта на Украине, а также рисков введения Западом новых антироссийских санкций; негативными факторами также выступили ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $67,5 за баррель). Индекс МосБиржи просел до 2885 пунктов после утреннего роста до 2915 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2885,87 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1128,95 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 1,4%, при этом лучше рынка выглядели бумаги "Ростелекома" (+2,3%) и ПАО "Группа Позитив" (+2,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 августа, составил 80,5268 руб. (-15,74 копейки).

Подорожали также акции "МТС" (+1,4%), "Русала" (+1,1%), "ФосАгро" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "ВК" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Яндекса" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "НЛМК" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

"Газпром" подписал с правительством Монголии меморандум о сотрудничестве, нацеленный на развитие партнерства в области газа и нефти. Согласно сообщению газового концерна, документ был подписан в ходе рабочего визита делегации ПАО "Газпром" во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Монголию.

Чистая прибыль ВТБ за 7 месяцев 2025 года по РСБУ составила 185,41 млрд руб. против 147,29 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Подешевели во вторник акции "Татнефти" (-1,2%), "Московской биржи" (-1%), "Группы компаний ПИК" (-0,9%), АФК "Система" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Роснефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

"Московская биржа" по итогам второго квартала 2025 года получила 15,056 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 22,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года (19,5 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки. Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 14,3 млрд рублей.

Чистая прибыль Совкомбанка (-1,3%) за 7 месяцев 2025 года по РСБУ составила 6,73 млрд руб. против 25,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Президент США Дональд Трамп накануне вновь выразил уверенность, что ему удастся прекратить боевые действия на Украине. "Мы остановим конфликт в конечном счете", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете в понедельник.

Также Трамп заявил, что оценит ситуацию с урегулированием украинского конфликта через неделю-две, и вновь не исключил последствий в случае отсутствия прогресса.

По словам Трампа, российской и украинской сторонам нужно самим решить, когда они готовы провести саммит. "Решение - за ними", - сказал Трамп в ходе встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Белом доме, отвечая на вопрос о сроках подобных переговоров.

Он отметил, что лидеры России и Украины должны провести отдельную двустороннюю встречу, "прежде чем я смогу тоже принять участие и закрыть эту сделку". При этом Трамп указал, что не может гарантировать, что встреча президентов состоится.

Кроме того, Трамп заявил в понедельник, что власти РФ согласны вместе с США сокращать ядерные арсеналы. "Россия согласна сделать это", - сказал он журналистам в Белом доме. При этом Трамп добавил: "Думаю, что Китай тоже будет согласен делать это".

Тем временем американское издание Politico сообщило во вторник, что новый пакет санкций Евросоюза в отношении России не будет включать в себя ограничение на импорт российских энергоносителей. Издание сообщает со ссылкой на четырех европейских дипломатов, что "в новом пакете санкций не ожидается введения значимых новых ограничений на экспорт энергоносителей".

Politico отмечает, что "приступив к постепенному отказу от импорта российской нефти и газа, ЕС все больше осознает, что именно Вашингтон, а не Брюссель, способен создать наибольшее давление (на Россию)".

"Самые болезненные последствия для Москвы могут наступить в случае введения вторичных санкций против компаний или стран, ведущих бизнес с Россией, но настоящая сила таких мер остается за США", - говорится в статье.

Издание также отмечает, что скорее всего, при принятии 19-го пакета санкций Евросоюзу удастся преодолеть политическое сопротивление Словакии и Венгрии и добиться единогласной поддержки пакета. "Посмотрите, что происходило предыдущие 18 раз", - цитирует Politico одного из дипломатов.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что 19-й санкционный пакет в отношении РФ готовится к сентябрю, и министры иностранных дел и обороны государств Евросоюза обсудят его на неформальной встрече 28-30 августа в Копенгагене.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи провел вторник в разнонаправленных движениях недалеко от 2900 пунктов. Новостей, которые могли бы воодушевить покупателей, по-прежнему не появилось. Тем не менее, сообщения СМИ о том, что 19-й пакет санкций ЕС не будет включать ограничения на продажу российских энергоносителей, а также очередные оптимистичные заявления американского президента Трампа относительно перспективы скорого урегулирования украинского конфликта несколько поддержали рыночный сантимент.

Тем временем рыночная конъюнктура стала менее благоприятной - котировки нефти пошли вниз, рубль удерживался от ослабления на пиках налогового периода. Мировые рынки после сильных движений взяли передышку. Как ожидается, США на днях объявят о новой торговой сделке с Японией объемом более $0,5 трлн. В среду США намерены ввести повышенные пошлины против Индии, Росстат представит очередной отчет по инфляции, а также сообщит информацию о промпроизводстве в январе-июле и деловой активности в августе. Опубликуют финансовые результаты по МСФО за первое полугодие "Татнефть", "Полюс", "ВУШ Холдинг", "Русагро", а совет директоров ПАО "Полюс" обсудит дивидендные выплаты, напомнил аналитик.

"Прогноз по индексу МосБиржи на 27 августа - движение в коридоре 2850-2950 пунктов", - заключил представитель "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ не смог продолжить утренний рост, оставаясь в ожидании геополитических и корпоративных сигналов.

Бумаги "ВУШ Холдинга" (+1,2%) подросли на фоне известий о запуске компанией второго этапа программы обратного выкупа акций. Акции "Роснефти" пытались восстановиться от локальных минимумов на ожиданиях визита президента РФ Владимира Путина в Китай в конце недели, в ходе которого могут быть достигнуты договоренности, в том числе в сфере энергетики, отмечает аналитик.

Кроме того, в августе СМИ сообщали о возможных американских санкциях против российского нефтяного сектора в случае неспособности РФ и Украины в ближайшее время достигнуть мирного соглашения. В целом взгляд на нефтяной сектор из-за крепкого рубля и сохранения санкционного давления остается осторожным, отмечает Кожухова.

На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Биржи США стабилизировались, в то время как на европейских площадках в условиях актуализации рисков увеличения торговых пошлин активизировались продажи. Индексы МосБиржи и РТС откатились от сопротивлений 2910 и 1140 пунктов соответственно, но все же завершили день выше поддержек 2860 пунктов и 1125 пунктов. Российский рынок продолжает жить главным образом геополитическими новостями, а в эти дни оценивает также полугодовые отчетности и рекомендации по дивидендам, заключила Кожухова.

Как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич, рынок акций РФ попытался продолжить волну коррекционного восстановления, но пока неудачно. Локальную поддержку рынку оказали фиксация прибыли игроками по коротким позициям и восстановление инвесторами части "лонгов", закрытых в рамках коррекционного снижения.

В ближайшее время диапазон 2850-2910 пунктов по индексу МосБиржи продолжит оставаться актуальным для рынка, а для выхода из него могут понадобиться существенные новостные триггеры. При этом в преддверии сентябрьского заседания регулятора интерес инвесторов может сместиться на акции компаний, выигрывающих от снижения ключевой ставки ЦБ, считает Зварич.

Среди лидеров роста эксперт отметил акции "ВСМПО-Ависма" (+9%) на новостях о возможном возобновлении работы СП компании с Boeing Co. Также подросли акции "ВУШ Холдинга" на новостях о buyback.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, ближайшее сопротивление для индекса МосБиржи лежит в районе 2950 пунктов, а при его прохождении рынок протестирует отметку 3000 пунктов. В диапазоне 2850-3000 пунктов и будут проходить торги до тех пор, пока не появятся причины выхода из боковика. Ими могут стать, например, прояснение ситуации относительно переговоров по Украине или рост уверенности рынка в том, что ЦБ в сентябре вновь снизит ключевую ставка на 2 п.п., считает эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, на внешних рынках инвесторы реагируют продажами на усиление политических и торговых рисков, слабую корпоративную и макроэкономическую статистику, а также на новые заявления мировых лидеров по поводу монетарной политики и тарифов. В центре внимания - развитие политического кризиса во Франции, новые угрозы торговых ограничений со стороны США, а также ожидания квартальных отчетов мировых компаний и публикации ключевых инфляционных индикаторов.

Рынок акций РФ к вечеру растерял рост, подогретый ранее ожиданиями прогресса в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, а также отсутствием негативных новостей с геополитического фронта.

Техническая картина, тем не менее, остается умеренно позитивной - индекс МосБиржи движется выше ключевых скользящих средних, ближайший уровень поддержки составляет 2850 пунктов, а сопротивление - 3000 пунктов. Пока не появятся новые драйверы, диапазон 2850-3000 пунктов останется базовым, и дальнейшее движение индекса будет зависеть от новостей по переговорам между Россией, США и Украиной, считает Магомедов.

Зарубежные фондовые рынки

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), "минусует" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,5-1,5%) и наметилась стабилизация в США (индексы к 18:50 по Москве изменились менее чем на 0,1%) на фоне новых заявлений Трампа о пошлинах.

Накануне Трамп заявил журналистам, что может ввести новые пошлины в отношении Китая "в размере 200% или что-то около того", если страна продолжит ограничивать экспорт редкоземельных металлов в США, сообщило Reuters.

Кроме того, американский президент пообещал крупные новые пошлины и ограничения на экспорт чипов из США странам, в которых действуют налоги на цифровые услуги и связанные с этим регулятивные нормы. Налоги, которые в настоящее время взимают десятки стран, "направлены на то, чтобы нанести ущерб или дискриминировать американский технологический сектор", написал Трамп в соцсети Truth Social.

Министр торговли США Говард Латник накануне вечером заявил, что США на этой неделе обнародуют детали планируемого пакета инвестиций Японии в размере $550 млрд. Инвестиции могут быть направлены на производство в США полупроводниковых компонентов, антибиотиков и редкоземельных металлов.

Индекс потребительского доверия в США в августе составил 97,4 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в июле значение индикатора составляло 98,7 пункта, а не 97,2 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора до 96,2 пункта с объявленного ранее июльского уровня, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке во вторник цены вечером ускорили снижение после скачка накануне, когда фьючерс на Brent поднимался до $69 за баррель (максимум почти за три недели) на сигналах от ФРС США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $67,36 за баррель (-2,1% и +1,6% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,38 за баррель (-2,2% и +1,8% в понедельник).

Ранее президент США Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с продолжающейся покупкой этой страной российской нефти. Ожидается, что эти тарифы начнут действовать со среды.

Рынок также опасается возможного введения новых санкций против России в случае, если переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта зайдут в тупик.

Поддержку настроениям инвесторов оказывают надежды на скорое снижение процентной ставки Федрезервом США. Смягчение ДКП может стимулировать рост экономики, и как следствие, спроса на энергоносители.

Позднее во вторник Американский институт нефти (API) опубликует недельные данные по резервам нефти в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики США по коммерческим запасам нефти в стране будет опубликован в среду.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Светофор Групп" (-10% и -10,1% "префы"), ПАО "Донской завод радиодеталей" (-8,3% и -2,6% "префы"), "префы" "ОМЗ" (-7%).

Совет директоров микрофинансовой компании (МФК) "Займер" (-1,6%, до 149,3 рубля) рекомендовал по итогам II квартала направить на выплату дивидендов 473 млн рублей, что составляет 4,73 руб. на одну акцию и соответствует 50% чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении компании.

"В соответствии с нашей дивидендной политикой мы стремимся ежеквартально выплачивать не менее 50% чистой прибыли в виде дивидендов. В 2024 году мы выплатили более 92% чистой прибыли. По итогам II квартала 2025 года совет директоров рекомендовал выплатить в виде дивидендов 50% чистой прибыли, учитывая потребности в финансировании приобретенного в июне банка АО КИБ "Евроальянс", - заявил генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров, чьи слова приводятся в сообщении.

Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (-1,5%) во вторник рассматривает рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия этого года, говорится в повестке дня заседания.

Выросли во вторник акции ПАО "Лензолото" (+9,9% и +9,7% "префы"), "ВСМПО-Ависма" (+8%), ПАО "Камчатскэнерго" (+5,7%), банка "Авангард" (+5,3%), "ЭЛ5-Энерго" (+5,2%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+5,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+4,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+4,1%).

ПАО "Саратовэнерго" (+9,8% и +5,3% "префы") в январе-июне 2025 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 497,3 млн рублей, что на 30,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности сбытовой компании. Выручка выросла на 9,6% - до 13,1 млрд рублей.

ПАО "ВИ.ру" (+3,5%) (бренд "Всеинструменты.ру") в I полугодии 2025 года увеличило выручку на 14,1%, до 86,8 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA (МСФО 16) в отчетном периоде выросла на 25,9% и составила 7,4 млрд рублей. Рентабельность EBITDA повысилась до 8,5% с 7,7% годом ранее.

В I полугодии чистая прибыль снизилась на 35,1%, до 0,2 млрд рублей. При этом в компании указывают, что во II квартале компания зафиксировала чистую прибыль в 0,9 млрд рублей, в то время как по итогам I квартала был получен убыток в 0,7 млрд рублей. На 30 июня чистый финансовый долг компании составил 8,7 млрд рублей, что на 31,4% ниже показателя на 31 декабря 2024 года.

Чистая прибыль банка "Уралсиб" (+2,1%) за 7 месяцев 2025 года по РСБУ составила 12,79 млрд руб. против 10,89 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

EBITDA "Акрона" (+1,3%) по МСФО во II квартале 2025 года составила 26,1 млрд рублей, увеличившись в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отчетности компании. Выручка и чистая прибыль группы за отчетный период выросли на 29%, до 57,3 млрд рублей и 15,7 млрд рублей соответственно.

Выручка "Акрона" за I полугодие увеличилась на 30%, до 124,2 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос в 1,7 раза, до 52,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 42% против 33% за I полугодие 2024 года.

ПАО "Теплант восток" (+0,4%) (бывшее "ЧЗПСН-Профнастил", входит в группу Teplant) в январе-июне 2025 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,8 раза по сравнению с показателем первого полугодия прошлого года - до 182,61 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Чистая прибыль МТС-банка (акции не изменились в цене) за 7 месяцев 2025 года по РСБУ составила 7,59 млрд руб. против 9,32 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 38,95 млрд рублей (из них 6,52 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,21 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,18 млрд рублей на акции "Т-Технологии").