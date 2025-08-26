Поставки "Газпрома" на рынок РФ обновили летний суточный максимум с приходом первых холодов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" установил новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России.

Как сообщила компания, рекорд зафиксирован 25 августа и составил 707,9 млн куб. м газа.

"Возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся в начале этой недели в Северо-Западном и Центральном федеральных округах", - пишут газовики.

Предыдущий максимум - 701,8 млн куб. м газа - был достигнут 23 августа 2024 года.

Единая система газоснабжения – сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которое в перспективе планируется соединить с ЕСГ.