"Известия" сообщили о планах торговой сети "Лента" купить гипермаркеты "О'кей"

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Торговая сеть "Лента", принадлежащая "Севергрупп" Алексея Мордашова, намерена купить гипермаркеты "О'кей". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в "Севергрупп" и собеседника, близкого к бенефициарам "О'кей Групп".

По данным источников издания, сделка по покупке гипермаркетов находится на стадии необязывающего предложения (Non-Binding Offer, NBO), которое предполагает определение условий между продавцом и покупателем.

Представители "Ленты" и "О'кей" от комментариев отказались.

Опрошенные изданием эксперты оценили предполагаемую сделку в 40-55 млрд рублей.

В то же время продажу гипермаркетов стороннему инвестору можно будет осуществить только после вывода магазинов из периметра "О'кей Групп", сказал изданию источник, близкий к бенефициарам компании. Он полагает, что это произойдет не раньше 2026 года.

В декабре 2024 года совет директоров "О'кей Групп" принял решение продать российский бизнес гипермаркетов менеджменту компании. В эту сделку, помимо магазинов, вошли также товарный знак и логистическая инфраструктура, при этом сеть дискаунтеров "Да!" продолжит оставаться под контролем группы, сообщали в компании.

Источник газеты в "О'кей Групп" отметил, что процесс продажи гипермаркетов "несколько затянулся", сейчас компания ожидает решения правкомиссии, которая должна одобрить сделку по продаже гипермаркетов российскому топ-менеджменту. Организация намерена завершить реструктуризацию бизнеса до конца 2025 года, добавил собеседник издания.

"О'кей Групп" – одна из крупнейших продовольственных сетей в России. Материнская O'KEY Group S.A. зарегистрирована в Люксембурге. На 30 июня 2025 года ритейлер управлял 77 гипермаркетами и 226 дискаунтерами "Да!" общей площадью 664,8 тыс. кв. м.

Основными бенефициарами O'KEY Group S.A. являются, по данным на сайте компании, Дмитрий Троицкий (34,5%) и Борис Волчек (34,1%). По итогам 2024 года выручка ГК "О'кей" составила 219,4 млрд рублей, что на 5,5% больше показателя 2023 года.

"Лента" – крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. По состоянию на 30 июня 2025 года под управлением "Ленты" находится 268 гипермаркетов, 353 супермаркета и 3 400 магазина "у дома" и 1 798 дрогери-магазинов в более чем 650 населенных пунктах России.

Лента Севергрупп О'кей О'кей Групп
