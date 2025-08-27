Совладельцем российской компании "Форт Верный" стал гражданин Казахстана

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Новым совладельцем ООО "Форт Верный", которое планирует реализовывать проекты по производству металлических порошков, специальных красок и их компонентов в Новгородской и Томской областях, стал Александр Нестерцов.

Изменения в структуру собственников компании были внесены в ЕГРЮЛ 25 августа. Гражданин Казахстана Нестерцов стал владельцем 30% уставного капитала компании.

Доля владения гендиректора компании Владислава Дюдина снизилась с 50% до 30%, а доля еще одного участника ООО - Дмитрия Мотина уменьшилась с 50% до 40%. Ранее компания в равных долях принадлежала Дюдину и Мотину.

Как сообщалось, "Форт Верный" планирует строить завод по производству металлических порошков, специальных красок и их компонентов в ОЭЗ "Новгородская". Объем заявленных инвестиций в проект составляет 410 млн рублей. В апреле этого года "Форт Верный" завершил процедуру перерегистрации из Москвы в Новгородскую область.

Компания в сентябре 2023 года презентовала в Томске планы по переносу производства металлических порошков из Казахстана в Томск и его расширении - открытии производства спецкрасок (огнеупорных, водостойких). Однако по состоянию на март 2025 года этого сделано не было, в областной администрации "Интерфаксу" уточняли, что переговоры с инвестором продолжаются.

Совладелец и гендиректор компании Дюдин пояснил тогда "Интерфаксу", что компания из-за логистики приняла решение о поэтапной реализации проекта. Основные потребители продукции располагаются в европейской части России, поэтому в 2027 году запланирован запуск производства спецкрасок в ОЭЗ "Новгородская", в 2028 году - выход на плановую мощность.

"Второй этап производства мы планируем запустить в Томске в рамках кластера. Проблема в том, что мы год искали готовое помещение, но не нашли - очень высокая цена. ОЭЗ "Томск" готова взять на себя затраты на строительство, есть готовая инфраструктура, затем мы сможем выкупить это здание", - сказал он, отметив, что рассчитывает на решение вопроса в следующем году, а также на запуск производства в Томске в 2028 году. Интерес компании к размещению производства в Томске обусловлен наличием сырья - кварцевых песков Туганского месторождения (его разрабатывает структура "Росатома" - "Туганский ГОК "Ильменит").