Поиск

Совладельцем российской компании "Форт Верный" стал гражданин Казахстана

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Новым совладельцем ООО "Форт Верный", которое планирует реализовывать проекты по производству металлических порошков, специальных красок и их компонентов в Новгородской и Томской областях, стал Александр Нестерцов.

Изменения в структуру собственников компании были внесены в ЕГРЮЛ 25 августа. Гражданин Казахстана Нестерцов стал владельцем 30% уставного капитала компании.

Доля владения гендиректора компании Владислава Дюдина снизилась с 50% до 30%, а доля еще одного участника ООО - Дмитрия Мотина уменьшилась с 50% до 40%. Ранее компания в равных долях принадлежала Дюдину и Мотину.

Как сообщалось, "Форт Верный" планирует строить завод по производству металлических порошков, специальных красок и их компонентов в ОЭЗ "Новгородская". Объем заявленных инвестиций в проект составляет 410 млн рублей. В апреле этого года "Форт Верный" завершил процедуру перерегистрации из Москвы в Новгородскую область.

Компания в сентябре 2023 года презентовала в Томске планы по переносу производства металлических порошков из Казахстана в Томск и его расширении - открытии производства спецкрасок (огнеупорных, водостойких). Однако по состоянию на март 2025 года этого сделано не было, в областной администрации "Интерфаксу" уточняли, что переговоры с инвестором продолжаются.

Совладелец и гендиректор компании Дюдин пояснил тогда "Интерфаксу", что компания из-за логистики приняла решение о поэтапной реализации проекта. Основные потребители продукции располагаются в европейской части России, поэтому в 2027 году запланирован запуск производства спецкрасок в ОЭЗ "Новгородская", в 2028 году - выход на плановую мощность.

"Второй этап производства мы планируем запустить в Томске в рамках кластера. Проблема в том, что мы год искали готовое помещение, но не нашли - очень высокая цена. ОЭЗ "Томск" готова взять на себя затраты на строительство, есть готовая инфраструктура, затем мы сможем выкупить это здание", - сказал он, отметив, что рассчитывает на решение вопроса в следующем году, а также на запуск производства в Томске в 2028 году. Интерес компании к размещению производства в Томске обусловлен наличием сырья - кварцевых песков Туганского месторождения (его разрабатывает структура "Росатома" - "Туганский ГОК "Ильменит").

Казахстан Форт Верный Владислав Дюдин ОЭЗ "Новгородская" Александр Нестерцов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росрыболовство в биржевой торговле рыбой видит риски дополнительной нагрузки для бизнеса

Росимущество в 2025 году планирует выручить от приватизации порядка 90 млрд рублей

Росимущество в 2025 году планирует выручить от приватизации порядка 90 млрд рублей

Главу ЕК призвали отменить план запрета продаж машин с двигателями внутреннего сгорания

Главу ЕК призвали отменить план запрета продаж машин с двигателями внутреннего сгорания

"Известия" сообщили о планах торговой сети "Лента" купить гипермаркеты "О'кей"

"Известия" сообщили о планах торговой сети "Лента" купить гипермаркеты "О'кей"

Нефть осталась стабильна после падения накануне

Подготовлен проект о введении с марта 2026 г. "российской полки" в непродовольственном ритейле

Подготовлен проект о введении с марта 2026 г. "российской полки" в непродовольственном ритейле
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2361 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });