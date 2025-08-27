Поиск

"Атомэнергопром" отчитался о полугодовом убытке по МСФО в 56,85 млрд рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Чистый убыток АО "Атомэнергопром" по МСФО в I полугодии 2025 года составил 56,85 млрд рублей против прибыли 109,72 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка составила 1,17 трлн рублей (+5,6%).

Операционная прибыль выросла на 3%, до 228,99 млрд рублей.

Кредиты и займы "Атомэнергопрома" по итогам I полугодия 2025 года оценивались в 3 трлн рублей.

На счетах компании на конец июня 2025 года хранилось 194,12 млрд рублей.

Капзатраты в I полугодии 2025 года составили 273,13 млрд рублей против 363,37 млрд руб. годом ранее.

"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие в нее дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 года 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину (привилегированные акции).

