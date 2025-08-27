ЦБ 2 сентября проведет пресс-конференцию Заботкина по проекту основных направлений ДКП

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Банк России 2 сентября проведет пресс-конференцию заместителя председатеря банка Алексея Заботкина по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ОНЕГДКП) на 2026-2028 годы, говорится в сообщении ЦБ.

Мероприятие пройдет в 15:00.

В основных направлениях ДКП Банк России обычно раскрывает базовый и альтернативные сценарии развития. Предыдущий документ (на 2025-2027 годы) включает базовый и три альтернативных сценария (рисковый, дезинфляционный и проинфляционный). Они отличаются друг от друга различным соотношением факторов спроса и предложения.