Рынок акций РФ к вечеру вернулся к росту и превысил 2910 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в среду вернулся к росту на низких оборотах торгов - инвесторы не спешат наращивать позиции из-за неопределенности в процессе урегулирования конфликта вокруг Украины; мировые рынки капитала подают смешанные сигналы. Индекс МосБиржи превысил 2910 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (+4,4%), "Норникеля" (+3,7%), "Эн+ груп" (+3,1%) и "Русала" (+2,9%).

К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2911,52 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1138,99 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 августа, составляет 80,5268 руб. (-15,74 копейки).

Подорожали также акции "ВК" (+2,8%), "НЛМК" (+2,1%), "Газпрома" (+2%), "Роснефти" (+2%), "Северстали" (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,4%), "ММК" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,4% "префы"), "Т-Технологии" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "ФосАгро" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-2,8%), "Яндекса" (-0,9%), "Татнефти" (-0,6%).

"Полюс" в I полугодии 2025 года увеличил скорректированный показатель EBITDA на 32%, до $2,676 млрд, сообщила компания. Это соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса". На фоне повышения средней цены реализации золота выручка "Полюса" за полугодие выросла на 35% и составила $3,688 млрд. При этом производство золота снизилось на 11%, до 1,311 млн унций. Прогноз на год остается прежним - 2,5-2,6 млн унций.

Совет директоров ПАО "Полюс" рекомендовал выплатить за I полугодие 70,85 руб. на акцию, сообщила компания. Аналитики накануне прогнозировали полугодовые дивиденды компании на уровне 65-74 руб. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 13 октября.

Согласно вышедшему в среду отчету "Татнефти" по МСФО, компания в I полугодии получила 58 млрд руб. чистой прибыли против 151 млрд годом ранее (снижение в 2,6 раза). Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, предполагал показатель чистой прибыли "Татнефти" на уровне 67,75 млрд рублей (диапазон оценок прибыли составлял от 48 млрд до 92 млрд рублей).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ продолжается затишье, что связано с отсутствием прогресса в урегулировании украинского кризиса. После череды встреч глав государств так и не было озвучено четкой дорожной карты, хотя о намерениях улучшить ситуацию сигнализировали все стороны. Между тем, сейчас на первый план выходят угрозы новых антироссийских санкций со стороны США, а ЕС готовит 19-й санкционный пакет, что, очевидно, сдерживает активность покупателей.

На нефтяном рынке фьючерсы на Brent не могут преодолеть значимый блок сопротивлений, а глобальная техническая картина остается нисходящей, полагает эксперт "БКС МИ" Людмила Рокотянская.

В среду вступают в силу вторичные пошлины США на товары из Индии в качестве мер воздействия за покупку российской нефти. Однако котировки на данное событие реагируют слабо, равно как и индийские НПЗ, все еще нацеленные на дальнейшие закупки нефти из России. Пошлины в 50% на отдельные категории товаров - это все-таки не 500%, которыми представители США грозились пару месяцев назад. Судьба российско-украинского конфликта остается неопределенной, однако многочисленные сообщения СМИ, скорее, сигнализируют о движении в сторону его урегулирования. Для рынка нефти это означает сужение геополитической риск-премии, полагает Рокотянская.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ сохраняет боковик. Денежных средств на рынке достаточно, но они не идут в акции из-за геополитической неопределенности, которая продолжает довлеть над покупателями. Ожидания смягчения ДКП ЦБ РФ, по сути, уже тоже заложены в рыночные котировки, поэтому инвесторам нужно нечто большее, полагает аналитик.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова полагает, что индекс МосБиржи в среду останется в диапазоне 2880-2950 пунктов.

Объемы торгов на рынке в последние дни сократились, такое своеобразное затишье обусловлено отсутствием явных вводных со стороны геополитики. В среду в фокусе внимания вечером будут традиционные данные Росстата по недельной инфляции в РФ. В стране уже пятую неделю подряд наблюдается дефляция, общий уровень цен снижается с опережением прогнозов, что выступает довольно сильным аргументом для смягчения ДКП ЦБ РФ в сентябре, считает Крылова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, на мировых финансовых рынках в среду наблюдается смешанная динамика - инвесторы оценивают политические заявления в США, ожидания по денежно-кредитной политике и ключевым инфляционным данным, а также корпоративную отчетность крупных компаний. Дополнительное давление на настроения оказывала политическая неопределенность во Франции и сохраняющиеся торговые риски, однако ожидания грядущих статистических публикаций и отчетности технологических гигантов поддерживали интерес к рисковым активам.

Рынок акций РФ в среду подрос, но динамика остается сдержанной: инвесторы оценивают ситуацию вокруг Украины, а также реагируют на новые торговые риски после решения США ввести повышенные тарифы на индийские товары за продолжающиеся покупки страной российской нефти, что добавляет напряженности на внешнеполитическом фронте. Трамп не исключил, что может пойти на "экономическую войну" против России, если не увидит прогресса в урегулировании украинского конфликта. Хотя он при этом добавил, что не хотел бы этого, и полагает, что в итоге все же сможет решить украинскую проблему.

Техническая картина рынка выглядит умеренно позитивно, индекс МосБиржи закрепляется выше 2900 пунктов. Ближайший уровень поддержки находится на 2850 пунктах, а сопротивление - на 3000 пунктах. Пока не появятся новые драйверы, диапазон 2850-3000 пунктов останется базовым, и дальнейшее движение индекса будет во многом зависеть от новостей по переговорам между Россией, США и Украиной, считает Абрамов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, консолидация на рынке при низких оборотах очень часто является предвестником сильного движения, но поводов для этого в среду не наблюдается.

Ситуация может немного оживиться вечером, когда Росстат объявит данные по инфляции. На них будут строиться прогнозы относительно размера снижения ставки ЦБ в сентябре, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки "О'Кей" (+9,8%), бумаги ПАО "Светофор Групп" (+9,8% и +9,8% "префы"), "СПБ биржи" (+6,5%), ПАО "Павловский автобус" (+6,3%), ПАО "ТНС Энерго" (+6,1%), "Саратовэнерго" (+5,4%), "ТГК-2" (+3,5%), "Селигдара" (+3,1%).

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+0,6%) во втором квартале 2025 года увеличило чистую прибыль на 5,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года, до 4,978 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.

ПАО "Россети Волга" (акции не изменились) во II квартале 2025 года получило чистую прибыль в размере 1,495 млрд рублей против чистого убытка в сумме 187,782 млн рублей за аналогичный период 2024 года, говорится в финотчетности компании по МСФО.

Подешевели акции ПАО "Лензолото" (-4,8% и -3,9% "префы"), "Башнефти" (-3,3%), ПАО "РКК "Энергия" (-2,2%).

ПАО "Россети Северо-Запад" (-0,1%) во II квартале 2025 года увеличило чистый убыток по МСФО в 20,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 270,34 млн рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 26,2% - до 17,38 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (-1,1%) по МСФО в апреле-июне этого года составила 2,12 млрд руб. после 1,54 млрд руб. за аналогичный период 2024 года, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился на 37,4%. EBITDA составила 8,4 млрд руб. после 7,2 млрд руб. годом ранее. По итогам полугодия прибыль выросла с 4,02 млрд руб. до 5,39 млрд руб., EBITDA - с 15,63 млрд руб. до 18,63 млрд руб.

"Русснефть" (-0,2%) в первом полугодии 2025 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 11,81 млрд рублей против 38,48 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании. Таким образом, данный показатель снизился чуть больше чем в 3,2 раза. Выручка упала на 18,8%, до 119,61 млрд рублей, при чуть более низких темпах сокращения себестоимости - на 15,6%, до 84,5 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 38,1 млрд рублей (из них 6,17 млрд рублей пришлось на акции "НОВАТЭКа", 5,48 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,29 млрд рублей на акции ПАО "Полюс").