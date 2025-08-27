Рост цен на бензин в РФ с 19 по 25 августа ускорился до 0,6% с 0,43% неделей ранее

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 августа выросли на 0,60% после повышения на 0,43% с 12 по 18 августа, на 0,41% с 5 по 11 августа, на 0,28% с 29 июля по 4 августа и с 22 по 28 июля, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 25 августа увеличились на 6,38%, по темпам роста пятую неделю подряд обогнав уровень общей инфляции (4,18% с начала года).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 25 августа была на уровне 62,08 руб. (на 18 августа - 61,71 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 58,83 руб. (58,48 руб.), АИ-95 - 64,22 руб. (63,82 руб.), АИ-98 - 84,78 руб. (84,68 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 19 по 25 августа подросли на 0,11% после роста на 0,01% с 12 по 18 августа и с 5 по 11 августа, снижения на 0,02% с 29 июля по 4 августа, роста на 0,05% с 22 по 28 июля. С начала года дизтопливо подорожало на 2,04%. Средняя цена ДТ в стране на 25 августа составляла 71,52 руб. за литр (неделей ранее 71,45 руб.)

В 2024 году потребительские цены на бензин в РФ выросли на 11,13%, выше общей инфляции за год (9,52%).