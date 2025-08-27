В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В России в июле цены производителей на бензин к июню повысились на 13,8% после роста на 7,5% в июне, на 10,5% в мае, на 2,2% в апреле и снижения в предыдущие шесть месяцев.

Как сообщил Росстат, в июле бензин марок от АИ-81 до АИ-92 подорожал на 20,3%. Цены на бензин от АИ-93 до АИ-95 подскочили на 22,0%, от АИ-96 до АИ-98 - на 15,0%. Марки бензина от АИ-98 и выше стали дороже на на 10,3%.

Цены производителей на дизельное топливо в июле 2025 года снизились на 1,9% после сокращения на 0,3% в июне, на 0,8% в мае, увеличения на 4,5% в апреле и на 0,3% в марте, понижения на 4,9% в феврале, на 6% в январе.

Потребительские цены на бензин в России в июле 2025 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4% после увеличения на 0,7% в июле, на 0,29% в мае, на 0,6% в апреле и на 0,55% в марте, сообщал ранее Росстат.

В июле 2025 года по сравнению с июнем цены производителей на нефть выросли на 7,6%, по сравнению с декабрем 2024 года - снизились на 30,1%; тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом снизились на 0,1%, по сравнению с декабрем 2024 года - сократились на 2,3%.

В 2024 году цены производителей на бензин повысились на 38,9%.