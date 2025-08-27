Поиск

Росстат отметил замедление роста промпроизводства в июле до 0,7%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В России в июле рост промпроизводства замедлился до 0,7% г/г после роста, по уточненным данным, на 1,9% в июне (вместо 2,0%), сообщает Росстат.

Показатели по промышленности в июле 2025 года оказались ниже ожиданий аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале августа консенсус-прогнозу, оценивали июльский рост промпроизводства на уровне 1,8%.

Росстат одновременно в соответствии с регламентом уточнил динамику промышленности за 2024 год и за I полугодие 2025 года.

По уточенным данным, в 2024 году промпроизводство в стране выросло на 5,6% (вместо роста на 4,6% по предыдущей оценке). В том числе обрабатывающие производства в 2024 году выросли на 9,8% (вместо 8,5%), добывающие сектора снизили производство в 2024 году на 0,4% (вместо снижения на 0,9%).

Одновременно была скорректирована и оценка за I полугодие 2025 года - рост промпроизводства в годовом выражении составил 0,8% вместо 1,4% по предыдущей оценке. Рост обрабатывающих производств в I полугодии составил 3,7% (вместо 4,2%), сырьевой сектор снизил выпуск на 2,7% (вместо снижения на 2,4%).

За январь-июль 2025 года, по оценке Росстата, промпроизводство выросло на 0,8%.

При этом с исключением сезонного и календарного факторов в июле 2025 года, по оценке Росстата, промышленность РФ снизилась на 0,4% после сокращения на 1,6% в июне и роста на 2,2% в мае.

В июле 2025 года замедлился рост в обрабатывающих отраслях - до 1,5% в годовом сравнении с 4,2% в июне (за январь-июль обработка выросла на 3,3%).

В добывающем секторе в июле 2025 года была зафиксирована нулевая динамика по сравнению с июлем 2024 года после уменьшения на 1,2% в июне (за январь-июль - снижение в добыче на 2,3%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в июле было зафиксировано снижение на 0,6% после сокращения на 1,2% в июне (за январь-июль - снижение на 2,4%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение в июле составило 5,5% после уменьшения на 3,7% в июне (за январь-июль - снижение на 3,7%).

Отрасли, показавшие в июле 2025 года значительный рост по сравнению с июлем 2024 года: производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 49,1%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 13,6%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 7,8%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 6,4%.

Отрасли, существенно снизившие объемы производства в июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 26,5%; производство мебели - 12%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки - 11,9%; производство кожи и изделий из кожи - 10,4%; производство табачных изделий - 10,4%; металлургическое производство - 10,2%;

В 2025 году экономисты ожидают роста промышленности на 1,7% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале августа). Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по росту промышленности в 2025 году до 2,6% с 2,0% в сентябрьской версии. После выхода данных за июль и уточнения данных за январь-июнь очевидно эти прогнозы выглядят слишком оптимистично и будут корректироваться.

