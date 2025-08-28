Поиск

ГК "Элемент" в I полугодии сократил выручку на 19%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Разработчик и производитель электроники ПАО "Элемент" в I полугодии 2025 года сократил выручку на 19% - до 16,1 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 3,6 млрд рублей, что на 36% ниже показателя I полугодия 2024 года. Рентабельность EBITDA составила 22,3% против 28,2% годом ранее.

Выручка крупнейшего сегмента ГК - "Электронная компонентная база" - сократилась на 27%, до 12,4 млрд рублей.

"Снижение выручки в сегменте электронной компонентной базы обусловлено сокращением спроса со стороны промышленных предприятий и переносом контрактации на следующие периоды", - объясняется уменьшение показателя в пресс-релизе компании.

В структуре выручки сегмент "Электронные блоки и модули" принес группе 1,4 млрд рублей доходов - это на 37% выше показателя I полугодия 2024 года. Сегмент "Точное машиностроение и обеспечение производств" нарастил выручку на 80% - до 1,5 млрд рублей.

Доходы в России составили 14,7 млрд рублей, зарубежная выручка - 1,35 млрд рублей.

Группа получила чистую прибыль в 2 млрд рублей против 3,8 млрд рублей прибыли за I полугодие 2024 года.

Соотношение чистый долг / EBITDA составило 0,7х против 0,2х годом ранее. CAPEX составил 4,6 млрд рублей.

Объем денежных средств и их эквивалентов на 30 июня составил 29,5 млрд рублей (против 35 млрд рублей на 31 декабря 2024 года). Долг "Элемента" остался примерно на уровне 31 декабря 2024 года и составил 20 млрд рублей.

ГК "Элемент" образована в 2019 году на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха" в сфере микроэлектроники. Группа объединяет более 30 активов, включая крупнейшего производителя чипов в России - "Микрон". В мае 2024 года "Элемент" провел IPO на "СПБ бирже", в июне получил вторичный листинг на "Мосбирже".

Ростех Микрон Элемент АФК Система
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК выдвинула предложения по реализации совместной с США декларации о торговле

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте

Гендиректор РКК "Энергия" опроверг информацию о продаже предприятия

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках
Бюджет РФ

Мишустин сообщил, что дефицит федерального бюджета в I полугодии составил 3,4% ВВП

Мишустин сообщил, что дефицит федерального бюджета в I полугодии составил 3,4% ВВП

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Авиакомпания "Волга-Днепр" изучает "различные варианты" дальнейшего существования

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7045 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });