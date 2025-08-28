ГК "Элемент" в I полугодии сократил выручку на 19%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Разработчик и производитель электроники ПАО "Элемент" в I полугодии 2025 года сократил выручку на 19% - до 16,1 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 3,6 млрд рублей, что на 36% ниже показателя I полугодия 2024 года. Рентабельность EBITDA составила 22,3% против 28,2% годом ранее.

Выручка крупнейшего сегмента ГК - "Электронная компонентная база" - сократилась на 27%, до 12,4 млрд рублей.

"Снижение выручки в сегменте электронной компонентной базы обусловлено сокращением спроса со стороны промышленных предприятий и переносом контрактации на следующие периоды", - объясняется уменьшение показателя в пресс-релизе компании.

В структуре выручки сегмент "Электронные блоки и модули" принес группе 1,4 млрд рублей доходов - это на 37% выше показателя I полугодия 2024 года. Сегмент "Точное машиностроение и обеспечение производств" нарастил выручку на 80% - до 1,5 млрд рублей.

Доходы в России составили 14,7 млрд рублей, зарубежная выручка - 1,35 млрд рублей.

Группа получила чистую прибыль в 2 млрд рублей против 3,8 млрд рублей прибыли за I полугодие 2024 года.

Соотношение чистый долг / EBITDA составило 0,7х против 0,2х годом ранее. CAPEX составил 4,6 млрд рублей.

Объем денежных средств и их эквивалентов на 30 июня составил 29,5 млрд рублей (против 35 млрд рублей на 31 декабря 2024 года). Долг "Элемента" остался примерно на уровне 31 декабря 2024 года и составил 20 млрд рублей.

ГК "Элемент" образована в 2019 году на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха" в сфере микроэлектроники. Группа объединяет более 30 активов, включая крупнейшего производителя чипов в России - "Микрон". В мае 2024 года "Элемент" провел IPO на "СПБ бирже", в июне получил вторичный листинг на "Мосбирже".