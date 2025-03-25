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ПАО "Элемент" в 2024 году нарастило выручку по МСФО на 23%, EBITDA - на 28%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Разработчик и производитель микроэлектроники ПАО "Элемент" в 2024 году получил выручку по МСФО в 44 млрд рублей, что на 23% превышает показатель 2023 года, сообщила компания.

Динамику выручки в компании связывают с ростом объемов производства электронной компонентной базы, а также доходов по направлению "точное машиностроение".

Наибольшая доля выручки "Элемента" приходится на сегмент "электронная компонентная база" - в 2024 году доходы от него составили 35,7 млрд рублей, увеличившись на 20%. Сегмент "точное машиностроение и обеспечение производств" принес группе еще 3,4 млрд рублей выручки - показатель увеличился в 2,1 раза. Еще 2,8 млрд рублей выручки приходится на сегмент "электронные блоки и модули" - он показал снижение на 16% с 2023 года.

Показатель EBITDA увеличился на 28% - до 11 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 25% против 24% в 2023 году.

В 2024 году чистая прибыль "Элемента" достигла 8,3 млрд рублей, показав рост на 56%.

Совокупные инвестиции группы на реализацию стратегической программы развития (включают капзатраты и выполнение опытно-конструкторских работ по разработке оборудования и технологий) составили 22 млрд рублей.

Чистый финансовый долг составил 2,1 млрд рублей, сократившись за год на 81%. Соотношение чистый финансовый долг/EBITDA сложилось на уровне 0,2х против 1,3х в 2023 году.

ГК "Элемент" образована в 2019 году на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха". В "Элемент", в частности, вошли крупнейший производитель чипов в России - зеленоградский "Микрон", НИИ электронной техники и др. Сейчас в состав группы включено более 30 компаний по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры. В мае 2024 года "Элемент" провел IPO на СПБ бирже, а в июне получил вторичный листинг на Мосбирже. Доля акций в свободном обращении на 31 декабря 2024 года составляет 11,21%.

Микрон Элемент
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