ГК "Элемент" с институтами развития готовит к запуску инвестфонд объемом до 10 млрд рублей

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Группа компаний "Элемент" совместно с институтами развития готовится запустить в I полугодии 2025 года инвестфонд объемом до 10 млрд рублей и рассчитывает на меры господдержки, рассказал "Интерфаксу" президент группы Илья Иванцов в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!"

"Мы обсуждаем возможность в следующем году запустить пилотный проект по созданию фонда совместно с 1 или 2 не связанными друг с другом институтами развития. Его задачей станет приобретение соответствующих отраслевых компаний по нашей профильной тематике. Фонд будет работать по модели buy&build, то есть на развитие наших собственных компетенций и их усиление через приобретение отдельных компаний или команд", - сказал топ-менеджер.

По его словам, для этого будет создано отдельное юрлицо, у которого на начальном этапе будет два участника. При этом "Элемент" будет владеть контрольной долей. Совместные инвестиции участников в фонд составят до 10 млрд рублей.

"Мы также рассматриваем дополнительное привлечение мер господдержки под проекты фонда. Вопрос, какие это будут меры и их наполнение, пока раскрывать преждевременно ", - пояснил Иванцов.

Названия институтов развития Иванцов раскрывать не стал, сославшись на конфиденциальность переговорного процесса. Группа компаний "Элемент" обеспечит финансирование фонда из собственных средств, частично - за счет привлеченных от IPO в мае 2024 года; при этом средства, зарезервированные на реализацию инвестпрограммы (ее общий объем составляет 92 млрд рублей на 2023-2026гг) задействованы не будут.

Конкретные направления инвестирования будущего фонда Иванцов не раскрыл.

Одним из примеров потенциальных инвестиций в ходе своего выступления на форуме Иванцов назвал сектор робототехники: на фоне дефицита кадров в большинстве отраслей развитие этой сферы неизбежно. Более того, соответствующая задача по повышению уровня роботизации и вхождению России в ТОП-25 по этому показателю в промышленности сформулирована на уровне нацпроекта "Средства производства и автоматизации".

В беседе с "Интерфаксом" Иванцов подчеркнул, что фонд будет фокусироваться не на венчурных проектах, а на зрелых промышленных технологиях с фокусом на массовое серийное внедрение промышленной электроники (не исключив возможность инвестиций в научно- технические заделы).

"Одна из целей - создание национального лидера в своем рыночном сегменте, способного - в том числе - на горизонте 3-5 лет стать публичной компанией и знаковым игроком на рынке с достаточно серьезным масштабом бизнеса", - резюмировал Иванцов.

Глава ГК "Элемент" отметил, что в период высоких процентных ставок компания не планирует менять свою M&A-стратегию в целом. Тем не менее, с их ростом повысились и ожидания ГК к доходности бизнесов для потенциальных инвестиций.

Сейчас в фокусе группы находятся более 20 компаний. Потенциально сделки могут быть профинансированы как раз через новый инвестфонд, отметил Иванцов.

ГК "Элемент" образована в 2019 году на базе активов АФК "Система" и "Ростеха". Стороны внесли в совместное предприятие 19 организаций, работающих в области разработки и производства микроэлектроники. В "Элемент", в частности, вошли крупнейший производитель чипов в России - зеленоградский "Микрон", НИИ электронной техники и др. Сейчас в состав группы входит более 30 компаний и предприятий по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры. В конце мая "Элемент" провел IPO на СПБ бирже, а в июне получил вторичный листинг на "Мосбирже".