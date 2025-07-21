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ГК "Элемент" приобрела 51% в разработчике антропоморфных роботов НПО "Андроидная техника"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - АО "Корпорация роботов" (входит в ГК "Элемент") приобрело 51%-ю долю в уставном капитале АО "НПО "Андроидная техника"" (разработчик совершившего космический полет в августе-сентябре 2019 года антропоморфного робота FEDOR), пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя "Элемента".

Компания станет первым крупным активом в составе нового бизнес-направления по развитию робототехники в периметре ГК "Элемент". Сумму сделки стороны не раскрывают.

Евгений Дудоров, занимавший должность исполнительного директора НПО "Андроидная техника", войдет в руководство "Корпорации роботов" в качестве исполнительного директора, ответственного за научно-технологическое и производственное развитие нового направления, добавил представитель "Элемента".

Дудоров подтвердил "Ведомостям", что 49% останутся у менеджмента НПО.

Одним из первых приоритетных проектов "Корпорации роботов" станет развитие производства электродвигателей и сервоприводов для рынка промышленной робототехники, металлообрабатывающего оборудования и систем автоматизации производства, уточнил представитель "Элемента". Базовой площадкой станут производственные мощности "Андроидной техники" в Магнитогорске.

АО "НПО "Андроидная техника"" создано в 2009 году, сказано на сайте НПО. За 15 лет работы предприятие разработало более 150 робототехнических комплексов в сферах медицины, образования и космоса. Ключевыми партнерами предприятия названы Фонд перспективных исследований, "Роскосмос", "Росатом". С 2020 года на предприятии реализуется программа цифровой трансформации. В коллективе предприятия - 200 специалистов, средний возраст - 36 лет. АО не раскрывает своих бенефициаров.

ГК "Элемент" образована в 2019 году на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха" в сфере микроэлектроники. Группа объединяет более 30 активов, включая крупнейшего производителя чипов в России - "Микрон".

В мае 2024 года "Элемент" провел IPO на "СПБ бирже", в июне получил вторичный листинг на "Мосбирже". Доля акций в свободном обращении на 31 декабря 2024 года составляла 11,21%.

Микрон FEDOR Элемент АО "НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров
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