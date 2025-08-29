Рост розничных продаж в Японии в июле замедлился до минимума с февраля 2022 г.

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в июле увеличились на 0,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Темпы роста резко замедлились по сравнению с 1,9% в июне. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 1,8%, сообщает Trading Economics.

Рост розничных продаж отмечен по итогам 41-го месяца подряд, однако в июле он был самым слабым с февраля 2022 года.

Продажи одежды и аксессуаров увеличились на 8%, продуктов питания и напитков - на 1,5%, фармацевтической и косметической продукции - на 3,9%. Реализация топлива сократилась на 4,9%.

По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи в июле сократились на 1,6% - максимально с августа 2021 года. В июне был зафиксирован их рост на 0,9%.

Объем промышленного производства в Японии в июле, по предварительным данным, снизился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,9% в годовом выражении. Месяцем ранее показатели выросли на 2,1% и 4,4% соответственно.