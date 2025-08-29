"Озон Фармацевтика" может направить на дивиденды за I полугодие 275,2 млн рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение о выплате дивидендов за I полугодие 2025 года, направить на выплату дивидендов 275,2 млн рублей, сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов при распределении прибыли за 6 месяцев 2025 года, предложено установить 6 октября.

Внеочередное собрание акционеров "Озон Фармацевтики" с вопросом о выплате промежуточных дивидендов в повестке пройдет в форме заочного голосования 22 сентября.

Как сообщалось, источником выплаты дивидендов "Озон Фармацевтики" является чистая прибыль за отчетный период и нераспределенная прибыль прошлых лет по РСБУ. При определении размера дивидендов в рекомендациях собранию акционеров совет директоров исходит из показателей компании по МСФО.

Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 15% от чистой прибыли при условии, что соотношение "чистый долг/EBITDA" за предшествующие 12 месяцев будет не более 3х. Если это соотношение будет не более 2х, то компания обещает направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли, если не более 1х, то не менее 35% чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если оно будет нулевым, то компания может платить дивиденды в размере не менее 50% чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если же это соотношение будет больше 3х, то дивиденды платить не планируется.

Чистая прибыль компании по МСФО в I полугодии сократилась на 11% - до 1,7 млрд рублей, соотношение "чистый долг/12M EBITDA" снизилось до 1,0х.

Также сообщалось, что за I квартал 2025 года "Озон Фармацевтика" одобрила дивиденды в размере 0,28 рубля на акцию, всего на выплату дивидендов было решено направить 307,6 млн рублей (31% от чистой прибыли по МСФО). Таким образом, совокупный объём дивидендов, выплаченных и рекомендованных к выплате за период с января по июнь 2025 года, составит около 583 млн рублей (34,3% от чистой прибыли по МСФО).

По итогам I полугодия 2024 года "Озон Фармацевтика" выплатила дивиденды в размере 1 рубля на акцию, по итогам 9 месяцев - 0,18 рубля на акцию. Суммарные выплаты по итогам 9 месяцев составили 1,09 рубля на акцию. Всего на выплату промежуточных дивидендов компания направила почти 1,2 млрд рублей.

Дивиденды по итогам 2024 года выплачены в размере 0,26 рубля на акцию. Всего на выплату финальных дивидендов планировалось направить 285,6 млн рублей.

В октябре 2024 года "Озон Фармацевтика" провела IPO на "Мосбирже" объемом 3,45 млрд рублей. Привлеченные средства направлены на реализацию стратегии роста: расширение линейки препаратов-дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей.

В июне 2025 года в ходе SPO "Озон Фармацевтика" продала 65,9 млн акций компании, объем сделки составил 2,8 млрд рублей. Полученные средства (структура сделки - cash-in) компания планирует использовать на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели.

Согласно списку аффилированных лиц за II полугодие 2025 года, Павлу Алексенко принадлежат 33,5872% акционерного капитала "Озон Фармацевтики", Юрию и Владимиру Корневым - 14,5775% и 10,9261% соответственно.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске (ООО "Озон") и ОЭЗ "Тольятти" (ООО "Озон Фарм", ООО "Медика", ООО "Мабскейл"). Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.