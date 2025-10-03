Акции "Озон Фармацевтики" подорожали на 8,9% перед отсечкой дивидендов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Озон Фармацевтика" на торгах на "Московской бирже" в пятницу подорожали на 8,9% (до 50,85 рубля за штуку) перед отсечкой полугодовых дивидендов на бирже (с учетом расчетов по схеме "Т+1").

Акционеры ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) на внеочередном собрании 22 сентября приняли решение о выплате дивидендов за I полугодие 2025 года, на эти цели будут направлены 275,2 млн рублей, говорится в сообщении компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 6 октября 2025 года.

Источником выплаты дивидендов "Озон Фармацевтики" является чистая прибыль за отчетный период и нераспределенная прибыль прошлых лет по РСБУ. При определении размера дивидендов руководство исходит из показателей компании по МСФО.

Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 15% от чистой прибыли при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA за предшествующие 12 месяцев будет не более 3х. Если это соотношение будет не более 2х, то компания обещает направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли, если не более 1х, то не менее 35% чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если оно будет нулевым, то компания может платить дивиденды в размере не менее 50% чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если же это соотношение будет больше 3х, то дивиденды платить не планируется.

В январе-июне чистая прибыль компании по РСБУ сократилась на 15,6%, до 1,02 млрд рублей. Чистая прибыль по МСФО в I полугодии упала на 11% - до 1,7 млрд рублей, соотношение чистый долг/12M EBITDA снизилось до 1,0х.

За I квартал 2025 года "Озон Фармацевтика" одобрила дивиденды в размере 0,28 рубля на акцию, всего на выплату дивидендов было решено направить 307,6 млн рублей. Таким образом, совокупный объем дивидендов за I полугодие составит почти 583 млн рублей.

В октябре 2024 года "Озон Фармацевтика" провела IPO на "Мосбирже" объемом 3,45 млрд рублей, а в июне этого года в ходе SPO привлекла 2,8 млрд рублей. Полученные средства компания планирует использовать на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели.