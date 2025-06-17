"Озон Фармацевтика" планирует SPO по цене не выше 48 руб. за акцию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Озон Фармацевтика" начинает вторичное публичное предложение акций (SPO) на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

Цена SPO будет определена по результатам формирования книги заявок, но не превысит 48 рублей за акцию. При этом ожидается, что она также не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже 19 июня - последнего дня сбора заявок.

Продающим акционером выступает "дочка" компании - ООО "Озон", которая получила акции от основателя и председателя совета директоров "Озон Фармацевтики" Павла Алексенко на основании договора займа ценных бумаг. Предполагается, что затем "Озон Фармацевтика" проведет допэмиссию акций по открытой подписке по цене размещения SPO. Денежные средства, привлеченные продающим акционером, будут направлены в компанию через приобретение акций допэмиссии.

В рамках SPO будет предложено от 55 млн до 82 млн акций, что соответствует 5-7,5% от количества размещенных акций компании. По итогам проведения SPO free-float может увеличиться до 15,3%.

Сбор заявок на участие в SPO продлится с 17 по 19 июня включительно, но может быть завершен досрочно по решению продающего акционера.

"Увеличение free-float соответствуют нашим намерениям по расширению базы акционеров, увеличению торговой ликвидности акций и дополнительному вниманию к акциям новых групп инвесторов. Это, по нашему мнению, будет способствовать дальнейшему росту капитализа‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ции динамично развивающегося бизнеса", - приводятся в сообщении слова Алексенко.

Он также отметил, что привлеченные в рамках вторичного предложения средства полностью поступят в компанию (cash-in) и будут направлены на реализацию стратегии устойчивого и прибыльного роста. По итогам всех этапов сделки количество акций во владении Алексенко не изменится.

Инвесторы, которые приобретут акции в рамках SPO, получат преимущественное право на участие в последующей допэмиссии компании по той же цене, как и в SPO, что позволит сохранить их долю владения в капитале ПАО "Озон Фармацевтика".

Как сообщалось, в октябре 2024 года "Озон Фармацевтика" провела IPO на Мосбирже объемом 3,45 млрд рублей. Привлеченные средства направлены на реализацию стратегии роста: расширение линейки препаратов-дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей.

Уставный капитал ПАО после проведения IPO состоит из 1 млрд 98 млн 571,44 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,02 рубля.

Согласно отчету компании за 2024 год, Алексенко принадлежат 40,1% акционерного капитала ПАО "Озон Фармацевтика", Юрию и Владимиру Корневым - 14,5% и 10,9% соответственно. Free-float "Озон Фармацевтики" составляет 10%.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.