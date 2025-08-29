Поиск

"Озон Фармацевтика" в I полугодии снизила чистую прибыль по РСБУ на 15,6%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) в январе-июне 2025 года сократило чистую прибыль по РСБУ на 15,6% в годовом измерении - до 1,02 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась на 30,6%, до 1,6 млрд рублей.

Основные финансовые показатели ПАО "Озон Фармацевтика" (в тысячах рублей):

I полугодие 2025гI полугодие 2024гДинамика
Выручка1 614 9061 236 532+ 30,6%
Себестоимость продаж467 15614 104+ 33 раза
Валовая прибыль1 147 7501 220 428- 6,1%
Прибыль от продаж978 3921 220 868- 19,8%
Прибыль до налогообложения1 048 4561 211 991- 13,5%
Чистая прибыль1 020 3391 209 427- 15,6%

Как сообщалось, чистая прибыль компании по МСФО в I полугодии сократилась на 11% - до 1,7 млрд рублей, соотношение "чистый долг/12M EBITDA" снизилось до 1,0х, что соответствует коэффициенту выплаты дивидендов не менее 25% от расчетной чистой прибыли.

Источником выплаты дивидендов "Озон Фармацевтики" является чистая прибыль за отчетный период и нераспределенная прибыль прошлых лет по РСБУ. При определении размера дивидендов в рекомендациях собранию акционеров совет директоров исходит из показателей компании по МСФО.

Совет директоров "Озон Фармацевтики" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 22 сентября принять решение о выплате дивидендов за I полугодие 2025 года, направить на выплату дивидендов 275,2 млн рублей.

За I квартал 2025 года "Озон Фармацевтика" одобрила дивиденды в размере 0,28 рубля на акцию, всего на выплату дивидендов было решено направить 307,6 млн рублей (31% от чистой прибыли по МСФО). Таким образом, совокупный объём дивидендов, выплаченных и рекомендованных к выплате за период с января по июнь 2025 года, составит около 583 млн рублей (34,3% от чистой прибыли по МСФО).

В октябре 2024 года "Озон Фармацевтика" провела IPO на "Мосбирже" объемом 3,45 млрд рублей. Привлеченные средства направлены на реализацию стратегии роста: расширение линейки препаратов-дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей.

В июне текущего года в ходе SPO "Озон Фармацевтика" продала 65,9 млн акций компании, объем сделки составил 2,8 млрд рублей. Полученные средства (структура сделки - cash-in) компания планирует использовать на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели.

Согласно списку аффилированных лиц за II полугодие 2025 года, Павлу Алексенко принадлежат 33,5872% акционерного капитала "Озон Фармацевтики", Юрию и Владимиру Корневым - 14,5775% и 10,9261% соответственно.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске (ООО "Озон") и ОЭЗ "Тольятти" (ООО "Озон Фарм", ООО "Медика", ООО "Мабскейл"). Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.

