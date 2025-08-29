Поиск

"Славнефть" в I полугодии получила 4,65 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Славнефть" (на паритетных началах принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") по итогам первого полугодия получила 4,65 млрд рублей чистого убытка. Из них 7,87 млрд рублей убытка относится к акционерам ПАО "НГК "Славнефть", 3,22 млрд рублей прибыли - к доле неконтролирующих акционеров, сообщается в отчете компании.

За шесть месяцев прошлого года компания получила чистую прибыль в размере 5,61 млрд рублей.

Отмечается, что из раскрытой отчетности исключена, среди прочего, информация о прочем совокупном доходе. В результате, вместо классического параметра "итого совокупный доход, относящийся к..." в документе приведена только "чистая прибыль, относящаяся к...".

Консолидированная выручка "Славнефти" в январе-июне составила 187,58 млрд рублей (-21,4% к I полугодию 2024 года), операционные расходы и затраты - 167,74 млрд рублей (-15,9%). В результате операционная прибыль снизилась почти вдвое, до 20,64 млрд рублей.

Прочие финансовые расходы компании снизились на 22,6%, до 24,83 млрд рублей, в результате убыток до налогообложения составил 4,19 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства компании снизились со 179,16 (на 31 декабря 2024 года) до 157,42 млрд рублей, краткосрочные - выросли с 248,37 до 303,16 млрд рублей.

Затраты на приобретение основных средств (капитальные затраты) снизились на 4,9%, до 47,5 млрд рублей.

В январе-июне 2025 года "Славнефть" получила по РСБУ чистый убыток в размере 34,51 млн рублей (против 4,23 млрд рублей чистой прибыли годом ранее). Выручка сократилась на 29%, до 10,19 млрд рублей.

