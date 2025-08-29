"М.Видео" в I полугодии снизило GMV на 11,9% до 217,7 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Оборот ПАО "М.Видео" (с НДС) в I полугодии снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9% до 217,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка в отчетном периоде сократилась на 15,2% до 171,2 млрд рублей.

EBITDA снизилась до уровня 3,8 млрд рублей за счет сокращения валовой прибыли.

Чистый убыток зафиксирован в 25,2 млрд рублей.

При этом компания отмечает, что общий долг на 30 июня снизился на 6% до 165,6 млрд рублей.

"В непростых условиях рынка компания продолжает придерживаться ключевых направлений обновленной стратегии, но при этом фокусируется на реализации антикризисного плана для сохранения финансовой и операционной устойчивости бизнеса, а также продолжает работу над повышением эффективности внутренних процессов, развитием ИТ, логистики и электронной коммерции", - приводятся в сообщении слова финдиректора "М.Видео" Екатерины Яриной.