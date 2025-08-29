Поиск

"Соллерс" в I полугодии получил 1,2 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Соллерс" по МСФО за I полугодие 2025 года составил 1,2 млрд руб. против прибыли 1,6 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчетности компании.

Выручка автопроизводителя упала на 42,2% до 25,5 млрд руб. "Снижение выручки в размере, превышающем снижение фактических розничных продаж группы, обусловлено мерами по снижению остатков автомобилей в дилерской сети и повышению эффективности управления оборотным капиталом в условиях существенного падения спроса на российском автомобильном рынке", - сообщили в пресс-службе ПАО "Соллерс".

Как заявляют в компании, благодаря предпринятым мерам по оптимизации затрат "Соллерс" в отчетном периоде смог обеспечить положительный показатель EBITDA в размере 1,4 млрд руб. и символическую операционную прибыль в 50 млн руб.

"Несмотря на негативную динамику российского автомобильного рынка, "Соллерс" продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы по развитию продуктовой линейки и созданию российской компонентной базы. В частности, в первом полугодии текущего года компания запустила производство компактных городских фургонов Sollers SF1, нового поколения легких коммерческих автомобилей Sollers SF5 c АКПП, пикапов Sollers ST8, также реализовала проект локализации штампованных деталей кузова для легких коммерческих автомобилей Sollers и запустила производство трех новых моделей механических коробок перемены передач", - отмечается в пресс-релизе автопроизводителя.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, выпускающие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий китайского автоконцерна JAC, в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметр группы также входят промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ, Нижегородская обл.), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов. Он продал контрольный пакет в автопроизводителе компании "Альтер Инвест", принадлежащей топ-менеджерам группы.

Соллерс
