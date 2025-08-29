Intel, Samsung и SK Hynix лишатся права на использование технологий США в Китае

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Китайские дочерние предприятия подразделения американской Intel Corp., а также южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix лишатся права на использование американских технологий, сообщает Bloomberg.

Согласно информации из Федерального реестра США, действие исключений, позволяющих им использовать американские технологии, завершится через 120 дней.

При этом компании смогут подать заявки на лицензии для продолжения операций.

В Китае расположена значительная часть мощностей Samsung и SK Hynix по производству чипов памяти.