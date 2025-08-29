Поиск

Intel, Samsung и SK Hynix лишатся права на использование технологий США в Китае

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Китайские дочерние предприятия подразделения американской Intel Corp., а также южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix лишатся права на использование американских технологий, сообщает Bloomberg.

Согласно информации из Федерального реестра США, действие исключений, позволяющих им использовать американские технологии, завершится через 120 дней.

При этом компании смогут подать заявки на лицензии для продолжения операций.

В Китае расположена значительная часть мощностей Samsung и SK Hynix по производству чипов памяти.

Intel Samsung Китай США SK Hynix
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы

В Минэнерго сообщили об остановке из-за кризиса 23 угольных предприятия

В Минэнерго сообщили об остановке из-за кризиса 23 угольных предприятия

Ведомства продолжают работать над введением схемы ship-or-pay в России

Прибыль и EBITDA "Газпрома" во II квартале оказались выше прогноза

Дептранс Москвы не получал обращений по расширению платных дорог в городе

Суд снял обеспечение с перешедшего государству Салаватского катализаторного завода

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7055 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });