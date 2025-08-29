Поиск

ExxonMobil ждет снижение добычи нефти в мире при отсутствии новых инвестиций на 15% в год

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Стабильные инвестиции в поиск и разработку новых нефтегазовых месторождений сейчас важнее, чем когда-либо, утверждает ExxonMobil в своем прогнозе Global Outlook.

"Наш прогноз показывает, что при отсутствии новых инвестиций добыча нефти будет снижаться примерно на 15% в год. Это результат смещения мировой структуры добычи в сторону "нетрадиционных" источников (...). Когда мы говорим "без новых инвестиций", мы имеем в виду сценарий, при котором все финансирование прекращается сегодня же. Больше капитал не вкладывается, и производители просто выжимают из каждой скважины всё, что могут. К 2030 году такой подход приведёт к дефициту мирового предложения нефти примерно на 70 млн баррелей в сутки", - отмечает ExxonMobil.

Также компания смоделировала ситуацию, при которой инвестиции будут направляться только на действующие месторождения - на поддержание их эксплуатации и на уплотняющее бурение: "Это не позволяет инвестировать в геологоразведку для открытия новых месторождений и расширения уже открытых. Ограничение инвестиций только действующими месторождениями замедлило бы падение (добычи - ИФ) примерно до 4%".

Прогноз ExxonMobil предполагает, что к 2050 году спрос на нефть достигнет примерно 105 млн баррелей в сутки по сравнению с примерно 100 млн б/с в 2024 году.

Отмечается, что для удовлетворения постоянно растущего спроса на энергоресурсы необходимы и значительные поставки природного газа.

"При отсутствии новых инвестиций (...) мировое предложение природного газа будет сокращаться примерно на 11% в год, что приведет к дефициту около 250 млрд кубических футов газа в сутки к 2030 году, что составляет около половины прогнозируемого мирового спроса. Ограничение инвестиций только существующими месторождениями замедлило бы спад примерно до 3% в год", - говорится в Global Outlook.

ExxonMobil Global Outlook
