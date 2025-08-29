Транспортировка казахстанской нефти по КТК идет штатно через оставшееся ВПУ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Транспортировка казахстанской нефти по системе "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) идет штатно через единственное действующее на данный момент причальное устройство (ВПУ) после инцидента с разливом нефти, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства энергетики республики.

"Министерство энергетики держит на контроле ситуацию на морском терминале КТК. По состоянию на данный час транспортировка казахстанской нефти осуществляется в штатном режиме через оставшееся причальное устройство. Прием нефти от грузоотправителей идет без ограничений", - сообщили в ведомстве.

Для участия в оценке ситуации на место уже направлены специалисты АО "НК "КазМунайГаз".

Министерство находится в постоянном контакте с руководством КТК для контроля за ходом ликвидации последствий и оценки влияния инцидента на дальнейшие отгрузки.

КТК вечером пятницы сообщил о выводе из эксплуатации выносного причального устройства № 2 (ВПУ-2) на неопределенный срок из-за нештатной ситуации: на морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ некоторое количество нефти вышло на поверхность моря.

Ранее сообщалось, что ВПУ-3 с 15 августа выведено из эксплуатации на планово-предупредительный ремонт. Предполагаемый срок работ по замене плавучих и подводных шлангов на нем - три недели при условии благоприятной погоды. Таким образом, сейчас отгрузки осуществляются только через ВПУ-1.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году консорциум отправил по системе 63,01 млн тонн нефти, ожидаемый объем транспортировки в 2025 году - около 74 млн тонн.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.