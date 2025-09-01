Brent подешевела до $67,19 за баррель

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок опускается в понедельник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $67,19 за баррель, что на $0,29 (0,43%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты опустились в цене на $0,5 (0,74%), до $67,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,27 (0,42%), до $63,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,59 (0,91%), до $64,01 за баррель.

Цены на нефть немного выросли по итогам прошлой недели (Brent подорожала на 0,4%, WTI - на 0,6%), однако в целом за август снизились на 6% в связи с ожиданиями роста предложения при сокращении спроса.

Восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) увеличат квоты с 1 сентября. Общая квота ОПЕК+ на сентябрь с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 37,556 млн баррелей в сутки (б/с), что на 528 тыс. б/с больше, чем в августе, свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

Нефть дешевеет, поскольку ОПЕК+ наращивает добычу, в то время как спрос будет уменьшаться, в частности на фоне подходящего к завершению автомобильного сезона в США, говорится в обзоре экспертов UOB Global Economics & Markets Research, который цитирует газета The Wall Street Journal.

В центре внимания рынка остаются также геополитические новости. Трейдеры будут следить за встречей президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе саммита ШОС.