Девелопер Legenda в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО на 19%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Девелопер Legenda Intelligent Development в январе-июне 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО на 19% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 951,990 млн рублей, говорится в отчетности компании.

При этом выручка компании достигла 12,998 млрд рублей (рост на 47,7%).

"Рост выручки обусловлен одновременным увеличением количества проектов, находящихся в активной стадии строительства, а также повышением уровня их готовности", - отмечается в отчетности.

В свою очередь показатель чистых денежных средств, направленных на операционную деятельность, вырос в 4,6 раза до 11,481 млрд рублей.

Операционная прибыль группы равнялась 3,992 млрд рублей (рост на 58,1%), прибыль до налогообложения – 1,268 млрд рублей (снижение на 17,4%).

Legenda Intelligent Development создана в 2010 году, занимается строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости в Петербурге и Москве.