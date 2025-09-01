Поиск

Девелопер Legenda в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО на 19%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Девелопер Legenda Intelligent Development в январе-июне 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО на 19% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 951,990 млн рублей, говорится в отчетности компании.

При этом выручка компании достигла 12,998 млрд рублей (рост на 47,7%).

"Рост выручки обусловлен одновременным увеличением количества проектов, находящихся в активной стадии строительства, а также повышением уровня их готовности", - отмечается в отчетности.

В свою очередь показатель чистых денежных средств, направленных на операционную деятельность, вырос в 4,6 раза до 11,481 млрд рублей.

Операционная прибыль группы равнялась 3,992 млрд рублей (рост на 58,1%), прибыль до налогообложения – 1,268 млрд рублей (снижение на 17,4%).

Legenda Intelligent Development создана в 2010 году, занимается строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости в Петербурге и Москве.

Страны ШОС решили создать Банк развития

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе повысился до 48,7 пункта

Японский министр отменил визит в США из-за разногласий по закупкам риса

Путин заявил, что РФ и Китай практически не используют в торговле евро и доллар

Введение маркировки звонков от юрлиц потребует значительных затрат от операторов

Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы

Из-за кризиса в отрасли остановлены 23 угольных предприятия

Intel, Samsung и SK Hynix лишатся права на использование технологий США в Китае

Ведомства продолжают работать над введением схемы ship-or-pay в России

Прибыль и EBITDA "Газпрома" во II квартале оказались выше прогноза

