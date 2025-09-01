Девелопер Setl Group в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО в 4,7 раза

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Девелоперский холдинг Setl Group в январе-июне 2025 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 2,871 млрд рублей, что на 78,9% (в 4,7 раза), меньше чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка уменьшилась на 3,2% и составила 63,612 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA равнялась 38,645 млрд рублей (снижение на 16,1%), валовая прибыль - 22,746 млрд рублей (снижение на 12,7%), прибыль до налогообложения - 4,677 млрд рублей (снижение на 73,3%).

При этом потоки денежных средств, направленных на операционную деятельность, увеличились в отчетный период в 2,1 раза, до 38,829 млрд рублей.

Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания "Петербургская недвижимость". В настоящее время холдинг объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях. Портфель проектов включает жилые комплексы и коммерческие здания в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.