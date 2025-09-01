Страховщикам ОМС отвели год на переоформление лицензий для работы на всей территории РФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российские страховщики, имеющие лицензии на проведение операций по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), получили право с 1 сентября 2025 года работать на всей территории страны, а не в конкретных регионах страны, им предстоит переоформление лицензий, сообщает Банк России.

Такое право работать на всей территории РФ для страховщиков ОМС определено изменениями, внесенными в федеральный закон от 29 ноября 2010 года "Об обязательном медицинском страховании в РФ" (№ 326-ФЗ) и федеральным законом от "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (№ 552-ФЗ), уточняет ЦБ.

Об особенностях переоформления лицензии страховым медицинским организациям в форме выписки из единого государственного реестра субъектов страхового дела ЦБ сообщает следующее: "Страховым медицинским организациям, имеющим выданные до дня вступления в силу (ФЗ № 552-ФЗ) лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования с указанием субъектов РФ, на территориях которых они могут работать в сфере ОМС, до 1 сентября 2026 года необходимо переоформить лицензию. Для этого необходимо представить в Банк России заявление о переоформлении лицензии на осуществление ОМС".

По данным статистики Банка России, всего в I квартале 2025 года в секторе ОМС вели деятельность 23 страховые медицинские организации. На долю десяти крупнейших организаций пришлось 93% (или 757,6 млрд руб.) всех средств, поступивших из разных источников для оплаты медицинской помощи.

По итогам января-марта 2025 года средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи, составили 814,5 млрд рублей, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.