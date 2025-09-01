Суд завершил процедуру банкротства бывшего предправления Лесбанка Никитина

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 27 августа завершил процедуру банкротства бывшего председателя правления московского Лесбанка Сергея Никитина.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, суд освободил Никитина "от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реализации имущества гражданина".

В документе говорится, что в реестр кредиторов должника были включены требования на сумму 1,4 млрд рублей, из них погашены на 454,3 тыс. рублей. Остальные требования не удовлетворены, поскольку отсутствует имущество должника, что подтверждается ответами из регистрирующих органов и иными материалами дела.

"Анализ финансового состояния должника свидетельствует об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. Сокрытие или уничтожение принадлежащего ему имущества, равно как сообщение должником недостоверных сведений финансовому управляющему или кредитору материалами дела не подтверждается и судом не установлено", - подчеркивается в определении суда.

Арбитражный суд Москвы 23 января 2024 года по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий Лесбанка) признал Никитина несостоятельным (банкротом). В отношении него была введена процедура реализации имущества, требование банка в размере более 1,3 млрд рублей суд тогда включил в реестр кредиторов экс-банкира.

24 января 2025 года суд отказал АСВ во включении в реестр кредиторов Никитина 1,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что АСВ 5 октября 2018 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении ранее контролировавших банк пяти лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка и взыскании с них 1,5 млрд рублей.

Суд 4 мая 2022 года удовлетворил заявление, привлек солидарно бывших председателя совета директоров и основного бенефициара Станислава Григорьева, Никитина, члена правления Николая Мамиофа, начальника управления кредитования Егора Камардина и бывшего члена правления Ирину Скоробогатову.

Производство по заявлению АСВ в части определения размера ответственности было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Апелляционный суд в августе 2022 года отменил привлечение Скоробогатовой, в остальной части определение было оставлено в силе.

Арбитражный суд Московского округа 9 ноября 2022 года оставил в силе постановление апелляции.

Тот же суд 8 ноября 2023 года оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, установивших объем субсидиарной ответственности для Григорьева, Никитина, Мамиофа и Камардина в объеме 1,3 млрд рублей.

Банк России отозвал у Лесбанка лицензию на осуществление банковских операций с 6 октября 2015 года. Лесбанк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, пояснил регулятор.

В декабре 2015 года Лесбанк по заявлению ЦБ РФ был признан банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

По итогам первого полугодия 2015 года Лесбанк занимал 419-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".