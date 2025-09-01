Поиск

Минфин не поддержал законопроект о дополнительном налоге для цифровых гигантов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект отрицательного заключения правительства на законопроект о введении в РФ налога на доходы крупных IT-компаний (с годовым доходом от 20 млрд евро от услуг, предоставляемых по всему миру), указав, что его фискальный эффект будет крайне ограниченным и не сопоставимым с расходами на администрирование, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с обсуждением инициативы.

Законопроект в конце июля направил на заключение в правительство первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

В тексте предлагалось ввести в Налоговый кодекс (НК) новую главу 27 "Налог на доходы цифровых компаний". Налог должны были платить организации, в том числе иностранные, которые оказывают услуги через интернет и чьи мировые доходы за год превышают 20 млрд евро. При этом налог в размере 3% должен был взиматься от услуг, представляемых пользователям, которые находятся на территории РФ.

Минфин в проекте отзыва правительства отмечает, что введение предлагаемого нового налога противоречит основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025-2027 гг., а также задачам, поставленным в послании президента Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 г. о необходимости фиксации основных налоговых параметров до 2030 г.

"Дополнительно обращаем внимание, что по данным ФНС России, фискальный потенциал от введения нового порядка налогообложения прибыли иностранных компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, сильно ограничен внешнеполитической конъюнктурой и не способен обеспечить значительных поступлений в бюджет, в том числе по причине ухода с российского рынка иностранных компаний с наиболее крупной налоговой базой", - говорится в проекте заключения. При этом в нем отмечается, что введение нового порядка налогообложения прибыли указанных иностранных компаний повлечет увеличение расходов на администрирование, которые будут не сопоставимы с уровнем налоговых поступлений, что по сути нивелирует фискальный эффект предлагаемого регулирования.

"Более того, не представляется возможным оценить и проверить достоверность произведенных расчетов относительно потенциальных дополнительных поступлений в федеральный бюджет в случае введения предлагаемого налога, ввиду отсутствия качественного обмена информацией с другими странами в современных геополитических условиях", - считает Минфин.

Одновременно в заключении приводится и ряд технических замечаний к тексту законопроекта. В частности - в проекте не дано четкое определение пользователя, является ли он покупателем услуги или иным лицом; не конкретизированы услуги социальных сетей и услуги, основанные на данных о пользователях, что делает невозможным корректное определение налоговой базы; отмечается конфликт с действующими нормами, так как доходы цифровых компаний уже облагаются налогом на прибыль (гл. 25 НК РФ). Предусмотренный механизм уплаты через налогового агента противоречит требованиям о создании филиала или юрлица в РФ, а порядок расчета доходов в иностранной валюте по курсу на конец налогового периода не соответствует реально полученным доходам. В законопроекте, по мнению министерства, не определены все элементы налогообложения и не урегулирован вопрос администрирования иностранных организаций и их личных кабинетов в ФНС.

Это не первая инициатива сенатора Александра Шендерюка-Жидкова по налогообложению глобальных интернет-компаний. Ещё в мае 2024 г. он предлагал ввести в России цифровой налог в размере 3% от доходов иностранных корпораций, полученных от российских пользователей, при условии годовой выручки от 2 млрд руб. Тогда сенатор ссылался на международный опыт и инициативы ОЭСР по налогообложению транснациональных IT-компаний.

Минфин
