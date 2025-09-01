Минэнерго ждет снижения добычи угля в 2025 г. в Кузбассе на 5-6%, если ситуация не изменится

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики РФ ожидает снижения добычи угля в Кемеровской области в 2025 году на 10-12 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" статс-секретарь - заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов.

В 2024 году в Кемеровской области было добыто 198,4 млн тонн угля. Таким образом, снижение может составить 5-6%.

"По году будет "минус" 10-12 млн тонн, если ситуация не изменится. Сегодня ряд угольных компаний, чтобы сохранить производство, отрасль и долю на рынке, продолжают добывать и экспортировать даже себе в убыток", - сказал замминистра.

"Сокращаются, в первую очередь, неэффективные мощности - где осталось небольшое количество запасов, уголь низкого качества, слабая экономическая модель", - подчеркнул Исламов.

Он также отметил, что "ситуация будет выправляться". "Ключевая ставка меняется, мы это видим сейчас. Кроме того, такие факторы, как мировые цены и сезонность очень важны, приближается следующий отопительный период. Вот сейчас мы видим: в августе цены подросли на $2-3 (за тонну угля - ИФ), а где-то и на $4-6. Хотя эксперты говорят, что это не системный рост, а связанный с погодными условиями: жара в Китае, проливные дожди в Индии, в Австралии, тем не менее, я уверен, ситуация будет меняться", - резюмировал Исламов.

Как сообщалось, в январе-июле текущего года в Кузбассе было добыто 110,3 млн тонн угля, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В 2018 году в Кузбассе было добыто 255,3 млн тонн угля, в 2020 году - 220,7 млн тонн, в 2022 году - 223,6 млн тонн угля. Сообщалось также, что в конце августа 2025 года власти Кемеровской области заявляли о планах сохранить добычу угля в текущем году на уровне 2024 года.