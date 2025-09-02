Лут назвала конструктивной позицию Китая по увеличению числа поставщиков свинины из РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ рассчитывает на рост числа российских предприятий, которым будет предоставлено право на экспорт свинины в Китай, китайская сторона занимает очень конструктивную позицию в этом вопросе, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Подали (документы на получение права поставок - ИФ) еще предприятия. С ГТУ (Главное таможенное управление КНР - ИФ) общаемся, ГТУ очень конструктивную позицию занимает, - заявила министр журналистам в Пекине. - Надеемся на расширение (числа поставщиков - ИФ)".

"Все идет по плану", - заключила она.

РФ получила право на экспорт свинины в Китай в конце 2023 года. Первая партия была отправлена в марте 2024 года и достигла китайского рынка в апреле. Право на поставки свинины из РФ в Китай в настоящее время имеют три компании: "Мираторг", "Тамбовский бекон" (группа "Русагро") и "Великолукский мясокомбинат". Первым экспортером стал "Мираторг".

Как прогнозирует Национальный союз свиноводов, в этом году право на поставки продукции свиноводства в КНР могут получить еще 5-6 российских компаний.