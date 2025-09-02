Тамбовская "Пет Фуд Перспектива" запустила производство кормов для домашних животных за 2 млрд руб.

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Пет Фуд Перспектива" ввело производство влажных кормов для домашних животных в Тамбове, сообщила пресс-служба компании.

Объем инвестиций в проект составил 2 млрд рублей.

Производственные мощности предприятия занимают почти 4 тыс. кв. м. Автоматизированное оборудование рассчитано на производство более 29 млн единиц влажного корма для кошек и собак в месяц. На производстве создано 250 рабочих мест.

О планах по запуску этого производства власти региона сообщали в октябре 2024 года. Отмечалось, что выход предприятия на производственную мощность запланирован на 2028 год.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Пет Фуд Перспектива" зарегистрировано в июле 2024 года в Тамбове. Бенефициаром является Виталий Штабный.