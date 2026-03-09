Премьер Венгрии созывает экстренное совещание кабмина из-за ситуации в энергетике

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в понедельник, что распорядился провести чрезвычайное заседание правительства из-за тяжелой ситуации со снабжением страны энергоресурсами.

"Мы должны предотвратить рост цен на газ, нефть и бензин в Венгрии до нестерпимого уровня", - написал он в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

"С этой целью я созываю сегодня ранним вечером экстренное заседание правительства", - продолжил премьер.

Ранее в понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз отменить эмбарго на импорт газа и нефти из России.