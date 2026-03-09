СМИ сообщили, что Иран продолжает отправлять крупные партии нефти через Ормузский пролив

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Иран по-прежнему перевозит значительные объемы нефти через Ормузский пролив, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на данные компании TankerTrackers.

По ее оценкам, с 28 февраля Иран перевез через пролив не менее 11-12 млн баррелей нефти; при этом действительные цифры объема перевозок могут оказаться еще выше.

Вместе с тем, снимки спутниковой сети ЕС "Коперник" (Copernicus) за минувшую субботу показывают, что Иран продолжал загружать нефть на танкеры на острове Харк в Персидском заливе. При этом на каждый из танкеров можно было погрузить примерно 2 млн баррелей нефти.

Однако, уточняет агентство, снимки за период после субботы недоступны, поэтому неясно, продолжалась ли потом погрузка.

Кроме того, со спутника замечено присутствие еще семи танкеров, бросивших якоря у южного и восточного берега Харка. Каждый из них может перевозить 1 млн баррелей нефти.

Также спутники зафиксировали, как Иран продолжает транспортировку нефти из терминала в Джаске в восточной части Ормузского пролива. Спутниковое наблюдение показало швартовку здесь танкера.