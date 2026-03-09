Поиск

Bloomberg узнал, что Саудовская Аравия начала сокращать добычу нефти

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия начала сокращение нефтедобычи, поскольку из-за перекрытия судоходства в Ормузском проливе хранилища нефти в стране могут вскоре заполниться, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером нефти в мире: королевство добывает около 10 млн баррелей в сутки и экспортирует порядка 7 млн б/с. Ранее о снижении добычи объявили ОАЭ, Кувейт и Ирак.

Проход судов по Ормузскому проливу практически полностью заблокирован Ираном в ответ на удары по стране со стороны Израиля и Соединенных Штатов. Через пролив проходит около 20% мировых потоков нефти.

На опасениях, что перебои поставок нефти из ближневосточного региона окажутся продолжительными, нефть марки Brent дорожает в понедельник почти на 14% и торгуется у $105,3 за баррель.

