Страны G7 заявили о готовности к совместному высвобождению нефти из стратегических резервов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Министры финансов государств G7 по итогам онлайн-переговоров в понедельник выразили готовность принять различные меры для стабилизации ситуации на энергетических рынках, включая высвобождение нефти из стратегических резервов.

"Мы готовы пойти на необходимые меры, в том числе поддержать глобальный спрос на энергоресурсы таким способом, как высвобождение резервов", - приводит Bloomberg выдержки из совместного заявления G7.

"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и динамикой на энергетических рынках. Мы будем проводить встречи при необходимости для обмена информацией и для координации шагов в рамках G7 и с международными партнерами", - отмечается в документе.

В переговорах также приняли участие главы МВФ, Группы Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Международного энергетического агентства (МЭА).

32 страны, являющиеся членами МЭА, держат стратегические запасы нефти в рамках коллективной системы реагирования на чрезвычайные ситуации, созданной для преодоления кризисов на нефтяном рынке. Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти.