Pinterest оштрафован на 4 млн рублей за нарушение законодательства РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Мировой судья Таганского района признал сервис Pinterest виновным в нарушении законодательства РФ, сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Pinterest назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей по каждому из двух административных правонарушений", - сообщили в пресс- службе суда.

Сервис признан виновным в административном правонарушении, предусмотренным ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).

За это же нарушение мировой суд оштрафовал шведский онлайн-магазин компьютерных игр GamersGate на 200 тыс. рублей. Аналогичный штраф назначен итальянской IT-компании Bending Spoons.

Pinterest - крупнейший американский фотохостинг, где пользователи размещают коллекции фотографий. Ранее российские суды неоднократно штрафовали компанию за нарушения законодательства РФ.