Поиск

Pinterest оштрафован на 4 млн рублей за нарушение законодательства РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Мировой судья Таганского района признал сервис Pinterest виновным в нарушении законодательства РФ, сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Pinterest назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей по каждому из двух административных правонарушений", - сообщили в пресс- службе суда.

Сервис признан виновным в административном правонарушении, предусмотренным ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).

За это же нарушение мировой суд оштрафовал шведский онлайн-магазин компьютерных игр GamersGate на 200 тыс. рублей. Аналогичный штраф назначен итальянской IT-компании Bending Spoons.

Pinterest - крупнейший американский фотохостинг, где пользователи размещают коллекции фотографий. Ранее российские суды неоднократно штрафовали компанию за нарушения законодательства РФ.

Pinterest РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз

ЦБ опубликовал проект основных направлений ДКП, сохранив июльский макропрогноз

Миллер считает, что в Европе не осознают масштаба проблем с закачкой газа в ПХГ

Миллер считает, что в Европе не осознают масштаба проблем с закачкой газа в ПХГ

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

Прорабатывается возможность для россиян расплачиваться в Китае картами "Мир" и по QR-кодам

КНР и РФ подписали более 20 документов о сотрудничестве, в том числе в сфере ИИ и энергетики

Цена нефти Brent выросла до $68,43 за баррель

Акции "Газпрома" вышли в лидеры роста на новостях о газопроводах в Китай и Монголию

Миллер сообщил о подписании обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2"

Миллер сообщил о подписании обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири 2"
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ62 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7086 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });