Восточный экономический форум начинает работу в среду

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Восточный экономический форум (ВЭФ-2025) открывается во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский в среду, 3 сентября, его работа завершится в субботу, 6 сентября.

Главная тема форума этого года - "Дальний Восток - сотрудничество во имя процветания".

В деловую программу войдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь тематических блоков, в ходе которых участники обсудят социально-экономическое развитие макрорегиона, вопросы привлечения инвестиций, развития технологий, международное сотрудничество, автоматизацию в промышленности, судостроение и добычу полезных ископаемых, перспективы внедрения искусственного интеллекта, технологический суверенитет в автомобильной промышленности и горнорудной отрасли, развитие городской среды на Дальнем Востоке, законодательные инициативы, инвестиционные стимулы и перезагрузку существующих инструментов поддержки государственно-частного партнерства, программу северного завоза, развитие Северного морского пути, контейнерной логистики и другие темы.

Ключевым мероприятием форума традиционно станет пленарное заседание, которое состоится 5 сентября. На нем выступят президент России Владимир Путин, премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Также в рамках ВЭФ пройдут Форум креативных индустрий, международный форум "День сокола", молодежный форум "День будущего", международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования и конференция Российского исторического общества. Кроме того, в программу войдут бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Таиландом, Мьянмой и АСЕАН.

В дни Восточного экономического форума в Приморье ожидается по-летнему теплая погода, без осадков.

