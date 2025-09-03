Минфин РФ с 5 сентября увеличит продажу валюты/золота до 1,4 млрд руб. в день

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 5 сентября по 6 октября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 31,5 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 1,4 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 августа по 4 сентября Минфин продает валюту и золото на 6,2 млрд рублей, по 0,3 млрд рублей в день.

Минфин ожидает недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в сентябре на сумму 21 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам августа составило минус 10,5 млрд рублей.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ во II полугодии 2025 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 5 сентября по 6 октября 2025 года будет продавать валюту объемом 10,34 млрд руб. в день (с 7 августа по 4 сентября продает по 9,24 млрд руб. в день).

Минфин перешел к продаже валюты и золота в апреле после длительного периода покупок, в мае на два месяца вернулся к покупкам, а в июле вновь перешел к продаже.

До этого в последний раз Минфин проводил продажу валюты и золота в январе 2024 года (69,1 млрд рублей, ежедневный объем - 4,1 млрд рублей). Ранее длительный период продаж был с февраля 2022 года по июль 2023 года. В августе 2023 года министерство возобновило покупки и с тех пор каждый месяц, за исключением января 2024 года, только покупало валюту и золото.