Минфин РФ с 7 августа уменьшит продажу валюты/золота до 0,3 млрд руб. в день

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 августа по 4 сентября планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 6,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,3 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 июля по 6 августа Минфин продает иностранную валюту/золото на общую сумму 18,77 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 0,82 млрд рублей. Месяцем ранее он покупал валюту и золото на 28,3 млрд рублей, по 1,5 млрд рублей в день. Покупки проводились и с 13 мая по 5 июня - 41,6 млрд рублей, по 2,3 млрд рублей в день. До этого, с 7 апреля, Минфин продавал валюту и золото на 35,9 млрд рублей, по 1,6 млрд рублей ежедневно.

Минфин ожидает недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 12,1 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июля составило 5,9 млрд рублей.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ во II полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд руб.).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 августа по 4 сентября 2025 года будет продавать валюту объемом 9,24 млрд руб. в день (с 7 июля по 6 августа продавал объемом 9,76 млрд руб. в день).

Минфин перешел к продаже валюты и золота в апреле после длительного периода покупок, а в мае вновь вернулся к покупкам.

До этого в последний раз Минфин проводил продажу валюты и золота в январе 2024 года (69,1 млрд рублей, ежедневный объем - 4,1 млрд рублей). Ранее длительный период продаж был с февраля 2022 года по июль 2023 года. В августе 2023 года министерство возобновило покупки и с тех пор каждый месяц, за исключением января 2024 года, только покупало валюту и золото.