Shell отказалась от постройки завода по производству биотоплива в Роттердаме

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell окончательно отказалась от планов по строительству предприятия по выпуску биотоплива в Роттердаме.

Компания решила "сделать приоритетной целью направление капитала в проекты, которые наилучшим образом отвечают потребностям наших клиентов и создают ценность для наших акционеров", говорится в опубликованном сообщении.

Проект, предусматривавший строительство завода по выпуску 820 тыс. тонн биотоплива в год, был приостановлен в прошлом году.

Акции Shell прибавляют в цене 0,1% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 10,3%.



