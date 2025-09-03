Опросы ЦБ в нескольких регионах фиксируют постепенное снижение напряженности на рынке труда

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Напряженность на российском рынке труда, несмотря на сохранение исторических минимумов безработицы, в ряде регионов постепенно снижается, заключил Банк России на основе итогов традиционного опроса компаний.

В среду ЦБ опубликовал свой регулярный обзор "Региональная экономика. Комментарии главных управлений Банка России". В ходе его подготовки были опрошены около 12 тыс. предприятий.

"Рост реальных зарплат сохранялся высоким, а безработица оставалась на историческом минимуме. При этом в отдельных регионах напряженность на рынке труда постепенно снижается. На Урале, в Поволжье и на Юге проблема нехватки кадров ослабла", - говорится в документе.

В частности, в Уральском ФО напряженность на рынке труда в июле "немного снизилась": уменьшились заявленная потребность в работниках и ожидания предприятий по изменению численности персонала. "В то же время на электронных площадках по поиску кадров заметно вырос уровень зарплатных предложений для рабочих профессий в промышленности, строительстве, логистике и перевозках", - отмечает ЦБ.

В Сибири выросло число предприятий, отмечающих, что повышение зарплаты ограничено в связи со снижением спроса. Крупнейший производитель фармацевтической продукции в регионе отметил замедление роста затрат на оплату труда, говорится в докладе.

Индикаторы спроса на труд в Волго-Вятском регионе в последние месяцы продолжили снижение. По данным мониторинга, обеспеченность предприятий сотрудниками улучшилась, а дефицит кадров снизился. "В то же время ситуация с кадрами складывается неоднородной: на общем фоне снижения остроты проблемы отдельные компании продолжают испытывать нехватку рабочей силы. В частности, это характерно для предприятий, ориентированных на госзаказ, и связано с высоким спросом на их продукцию", - сказано в обзоре ЦБ. Так, крупное обрабатывающее предприятие Удмуртии отметило рост нехватки квалифицированных специалистов в связи с увеличением производственного плана на 2025 год на 30%. Производители сельхозтехники из Чувашии, напротив, сообщили о закрытии потребности в работниках и переходе с начала августа на четырехдневную рабочую неделю в связи с сокращением объемов заказов и ростом издержек. Отдельные предприятия, согласно данным опросов, ожидают лишь точечного повышения зарплат для удержания конкретных специалистов.

Как сообщал ранее Росстат, безработица в России в июле не изменилась к июню и маю, составив 2,2%, что соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года.