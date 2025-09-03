Поиск

Опросы ЦБ в нескольких регионах фиксируют постепенное снижение напряженности на рынке труда

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Напряженность на российском рынке труда, несмотря на сохранение исторических минимумов безработицы, в ряде регионов постепенно снижается, заключил Банк России на основе итогов традиционного опроса компаний.

В среду ЦБ опубликовал свой регулярный обзор "Региональная экономика. Комментарии главных управлений Банка России". В ходе его подготовки были опрошены около 12 тыс. предприятий.

"Рост реальных зарплат сохранялся высоким, а безработица оставалась на историческом минимуме. При этом в отдельных регионах напряженность на рынке труда постепенно снижается. На Урале, в Поволжье и на Юге проблема нехватки кадров ослабла", - говорится в документе.

В частности, в Уральском ФО напряженность на рынке труда в июле "немного снизилась": уменьшились заявленная потребность в работниках и ожидания предприятий по изменению численности персонала. "В то же время на электронных площадках по поиску кадров заметно вырос уровень зарплатных предложений для рабочих профессий в промышленности, строительстве, логистике и перевозках", - отмечает ЦБ.

В Сибири выросло число предприятий, отмечающих, что повышение зарплаты ограничено в связи со снижением спроса. Крупнейший производитель фармацевтической продукции в регионе отметил замедление роста затрат на оплату труда, говорится в докладе.

Индикаторы спроса на труд в Волго-Вятском регионе в последние месяцы продолжили снижение. По данным мониторинга, обеспеченность предприятий сотрудниками улучшилась, а дефицит кадров снизился. "В то же время ситуация с кадрами складывается неоднородной: на общем фоне снижения остроты проблемы отдельные компании продолжают испытывать нехватку рабочей силы. В частности, это характерно для предприятий, ориентированных на госзаказ, и связано с высоким спросом на их продукцию", - сказано в обзоре ЦБ. Так, крупное обрабатывающее предприятие Удмуртии отметило рост нехватки квалифицированных специалистов в связи с увеличением производственного плана на 2025 год на 30%. Производители сельхозтехники из Чувашии, напротив, сообщили о закрытии потребности в работниках и переходе с начала августа на четырехдневную рабочую неделю в связи с сокращением объемов заказов и ростом издержек. Отдельные предприятия, согласно данным опросов, ожидают лишь точечного повышения зарплат для удержания конкретных специалистов.

Как сообщал ранее Росстат, безработица в России в июле не изменилась к июню и маю, составив 2,2%, что соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ назвал рыночной формулу цены газа по "Силе Сибири 2"

Президент РФ назвал рыночной формулу цены газа по "Силе Сибири 2"

Курс юаня на МосБирже превысил отметку 11,3 руб. впервые с конца июля

Курс юаня на МосБирже превысил отметку 11,3 руб. впервые с конца июля
Восточный экономический форум - 2025

Минфин РФ не получал запросов от крупных банков с просьбой о докапитализации

Нефтяники в августе получили 80,4 млрд руб. по демпферу, в июле - 60 млрд руб.

Нефтяники в августе получили 80,4 млрд руб. по демпферу, в июле - 60 млрд руб.

Минфин РФ с 5 сентября увеличит продажу валюты/золота до 1,4 млрд руб. в день

ЦБ РФ отозвал лицензию у санируемого банка "Таврический"

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7095 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });