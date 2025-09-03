Кабмин РФ субсидирует перелёты Москва - Пхеньян - Москва

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился компенсировать затраты авиакомпании "Северный Ветер" на перелёты по маршруту Москва - Пхеньян - Москва в июле - ноябре 2025 года. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

"Выделить в 2025 году Росавиации бюджетные ассигнования в размере до 124 448,6 тыс. рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях предоставления обществу с ограниченной ответственностью "Северный Ветер" субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на выполнение беспосадочных перелетов по маршруту Москва - Пхеньян - Москва, имея в виду выполнение в июле - ноябре 2025 г. 10 рейсов в одном направлении", - говорится в распоряжении.

По его данным, Мишустин также поручил "Росавиации" осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств.