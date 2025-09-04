Разработчик системного ПО "Базис" запланировал IPO до конца 2025 года

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Разработчик ПО для управления динамической IT-инфраструктурой "Базис" до конца 2025 года может провести IPO, пишет РБК со ссылкой на источники.

Объем привлеченных средств в рамках планируемого размещения может составить до 5 млрд рублей.

Гендиректор "Базиса" Давид Мартиросов сообщил РБК, что компания "изучает различные пути укрепления позиций и реализации долгосрочного потенциала на рынке решений управления динамической IT-инфраструктурой". Одним из возможных направлений он назвал выход на публичный рынок.

ООО "Базис" образовано в 2021 году за счет объединения активов "Ростелекома", "КНС Групп" (Yadro) и "Рубитеха" (структура "ГС-Инвест"). По данным ЕГРЮЛ, ООО "Базис" на 100% принадлежит АО ГК "Базис" (акционерная структура этого юрлица не раскрывается).

В 2024 году выручка ООО "Базис" по данным управленческой отчетности выросла на 50% до 4,5 млрд рублей. Число заказчиков компании увеличилось на 30%, а число проектов по внедрению ее решений - в 2,2 раза (до 160).