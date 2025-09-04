"Аэрофлот" спрогнозировал рост доли аэропортовых расходов в цене билета в 2026 году до 27%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Удельный вес расходов "Аэрофлота" на аэропортовое обслуживание в цене одного авиабилета в 2026 году может вырасти до 27% против 8% в 2024 году, заявил глава компании Сергей Александровский.

"Если раньше у нас аэропортовые расходы составляли в 2024 году порядка 8% стоимости билета, то в 2026 году они уже увеличатся до 27%, их удельный вес. На самом деле это большая проблема, на которую нельзя не обращать внимание", - сказал он на транспортной сессии ВЭФ-2025.

Также глава "Аэрофлота" предложил перераспределить субсидии, направляемые на авиаперевозки в европейской части России, на дальневосточные направления.



