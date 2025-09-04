Поиск

РСПП ждет, что объем финансирования ФИНВ в 2026 г. сохранится на уровне 150 млрд руб.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Объем финансирования федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ, позволяет снижать выплаты по налогу на прибыль за счет перенаправления средств на инвестиции) в бюджете следующего года может быть сохранен на уровне 2025 года - 150 млрд рублей, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Если мы не выберем 150 млрд руб., то трудно рассчитывать на увеличение (...) Я думаю, сохранится", - прокомментировал он журналистам в кулуарах ВЭФ-2025 перспективы увеличения средств на ФИНВ в бюджете на следующую трехлетку.

Он напомнил, что изначально, при обсуждении механизма федерального инвествычета бизнес предлагал выделить на него 500 млрд рублей, затем эта сумма была снижена до 300 млрд рублей. В итоге правительство приняло решение ограничить вычет суммой в 150 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2025 года компании выбрали из этой суммы только 3,5-4 млрд рублей, отметил Шохин. Это, по его мнению, свидетельствует о необходимости "докрутки" механизма за счет как расширения его применения в новых сферах деятельности, так и устранения спорных моментов, связанных, в частности, с параллельным использованием ФИНВ с другими мерами поддержки.

"Мы считаем, что можно расширить круг инвестиций, которые, так сказать, подпадают под вычеты, во-первых. Во-вторых, и круг отраслей, которые подпадают. И в принципе, есть еще целый ряд вопросов, которые не понятны еще с точки зрения правоприменения компаниями, которые не то, чтобы боятся, но настороженно относятся к этому инструменту, не понимая, как он может ограничить их в использовании других, уже опробованных инструментов", - сказал глава РСПП.

