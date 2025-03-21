Монголия завершает экологическую оценку газопровода "Союз Восток" из РФ в Китай

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Монгольская сторона завершает экологическую оценку газопровода "Союз Восток" из России в Китай, сообщило Минэнерго России по итогам встречи российского министра с послом Монголии по особым поручениям Зандаахуу Энхболдом.

"Обсуждалось строительство газопровода "Союз Восток" через Монголию, который станет продолжением "Силы Сибири 2". В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом заявлял, что рассматривается не только транзит российского газа через Монголию, но и возможность поставок топлива для монгольских потребителей", - пишет министерство.

"К настоящему времени выполнены инженерные изыскания, ожидается завершение работ по оценке воздействия проекта на окружающую среду", - отмечается в сообщении.

Глава Минэнерго отметил, что строительство газопровода придаст дополнительный импульс многолетнему российско-монгольскому сотрудничеству.

Стороны также обсудили совместные проекты по реконструкции ТЭЦ на территории республики и применение российских отраслевых стандартов в совместных энергетических проектах.

Газопровод "Союз-Восток" пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2". Проект "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в Китай через территорию Монголии до 50 млрд куб. м газа в год из ресурсов Западной Сибири. Сроки реализации проекта зависят от заключения контракта между "Газпромом" (MOEX: GAZP) и китайской CNPC, переговоры по которому еще продолжаются.

Потребление природного газа в Монголии, через которую планируется проложить транзитный газопровод из России в Китай, к 2040 году может составить 5,6 млрд куб. м в год, оценивают ученые Института систем энергетики им.Л.А.Мелентьева Сибирского отделения РАН.