ВТБ планирует продать долю в Пулково, но пока не получал интересных предложений

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ планирует продать свою долю в 25,01% в петербургском аэропорту Пулково, но пока не получал интересных предложений, сообщил глава ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах ВЭФ.

"Вы знаете, мы в принципе собираемся (продавать - ИФ). Мы предлагали даже, но у нас пока предложения, чтобы за наличные и по хорошей цене, - особо пока нет (...) У нас пока предложения такие: у кого-то денег нет, кто-то говорит, давайте объединимся в нашу общую корпорацию, но нам быть совладельцем на 5% еще в пяти аэропортах неинтересно", - сказал Костин.

Он отметил, что среди интересующихся пакетом ВТБ в Пулково" - интересанты московского Домодедово, который в июне этого года перешел в госсобственность (до этого его контролировал предприниматель Дмитрий Каменщик). "Нам предлагают объединиться с другими крупными партнерами, слиться - мы посмотрим. Может быть, те, кто сейчас Домодедово не купит, может, купят Пулково, - сказал глава ВТБ.

Кто имеется в виду, Костин не уточнил. Публично свой интерес к Домодедово ранее обозначал совладелец московского Внуково Виталий Ванцев.

При этом, отвечая на вопрос, не интересуется ли сам ВТБ аэропортом Домодедово, Костин заявил: "Домодедово? Нет, нет, ни в коем случае".

Оператором "Пулково" является ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), которое принадлежит ООО "Холдинг ВВСС". Доля структур ВТБ в этом ООО самая большая. Среди других его крупных совладельцев - оманская Orbit Aviation (25%, ранее принадлежала немецкой Fraport), катарская F3 Holding LLC (24,99%).

В 2024 году "Пулково" обслужил 20,9 млн пассажиров, став вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом страны. На внутренних рейсах было обслужено 16,7 млн пассажиров (16,9 млн в 2023 году), на международных - 4,2 млн пассажиров (в 2023 году - 3,5 млн). Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот").

ВТБ также является крупнейшим совладельцем аэропорта Геленджика - с долей 49,5%.